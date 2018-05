Novena etapa Simon Yates toma el Gran Sasso y es más líder del Giro Simon Yates celebra su victoria en el Gran Sasso. / EFE El británico del equipo Mitchelton se adjudica una etapa en la que Chris Froome volvió a perder tiempo con respecto al resto de favoritos COLPISA/AFP Domingo, 13 mayo 2018, 19:13

El británico Simon Yates (Mitchelton) se impuso este domingo en la novena etapa del Giro de Italia, con final en el alto del Gran Sasso, y refuerza su posición de líder de la carrera. Un reducido grupo de corredores, entre los que estaban los principales favoritos al triunfo final, se disputó el triunfo parcial al esprint, en el que Yates superó al francés Thibaut Pinot y al colombiano Esteban Chaves.

Cuatro segundos después llegaron el italiano Domenico Pozzovivo y el ecuatoriano Richard Carapaz, vencedor de la etapa del sábado, mientras que el holandés Tom Dumoulin, ganador del último Giro, entró en meta a 12 segundos, acompañado por el colombiano Miguel Ángel López.

De entre los favoritos al podio final en Roma, el británico Chris Froome volvió a perder poco más de un minuto tras quedar descolgado del primer grupo a falta de unos dos kilómetros para la meta. El otro gran damnificado de la jornada fue Fabio Aru, que sufrió los ataques en los últimos kilómetros y acabó perdiendo contacto con los primeros poco antes de que lo hiciera Froome, para ceder en meta 1:14. Pese a todo, Yates no da por descartados a los dos para el podio final: «Todo puede ocurrir aún».

Rodeados por la nieve, a 2.135 metros de altitud y justo al lado del edificio Campo Imperatore, convertido ahora en hotel, donde Benito Mussolini estuvo detenido en 1943, Yates logró su primera victoria de etapa en el Giro, tres días después de que su compañero Chaves se impusiese en el Etna, la otra etapa hasta ahora con final en alto.

«Cada día es mejor, no puedo estar más feliz», se felicitó Yates, que participa por primera vez en el Giro. «Desde el principio vine por la victoria, no me he escondido nunca», añadió. Sobre la etapa de este domingo, el joven británico comentó: «Estábamos convencidos de que era posible ganar la etapa y defender a la vez la maglia rosa».

Chaves y Carapaz en la lucha

Su compañero Chaves, vestido con el maillot azul de mejor escalador, también estaba muy feliz: «Lo hemos conseguido todo: la victoria de etapa, la maglia rosa, la maglia azul... Pero debemos mantener los pies en el suelo. Queda mucho camino hasta Roma», donde finalizará la carrera el 27 de mayo.

Los dos corredores del Mitchelton lideran la general, con 32 segundos de ventaja del británico sobre el colombiano. Tercero es Dumoulin a 45 segundos y Pinot es cuarto a 45. Con una desventaja inferior al minuto se encuentra también Pozzovivo (57) y sexto, a 1:20 de Yates, está Carapaz, mejor joven.

«Fue una etapa muy desgastadora y dura al final por el viento y con un final explosivo en el que Yates demostró que es el más fuerte», declaró el ecuatoriano, que admitió haber pagado al final el esfuerzo de la víspera. «Los últimos kilómetros se sintieron mucho y me he agarrado como he podido hasta el final», añadió.

Froome es ahora décimo, a 2:27 de su compatriota, y Aru es 15º a 2:36. El equipo Astana de Miguel Ángel López fue el encargado de echar abajo la escapada del día, protagonizada desde la salida por 14 corredores (Brambilla, Wellens, Visconti y Chérel los más destacados), para reducir la ventaja de los ocho minutos a poco menos de cuatro al pie del Gran Sasso.

En la larga ascensión final hacia Campo Imperatore, de 26,5 kilómetros, fue el debutante italiano Fausto Masnada el que rompió las hostilidades en el gran grupo a falta de 18 kilómetros para el final. Aguantó hasta poco más de tres para el final, víctima del fuerte viento en contra y del ritmo endiablado de los favoritos.

Con Froome y Aru ya descolgados, Pinot atacó a falta de 1.500 metros y sólo le aguantaron Pozzovivo, Chaves, Yates y Carapaz, que se disputaron la victoria de la etapa al esprint. Tras la exhibición en el Etna, dejando ganar la etapa a su compañero Chaves, Yates fue el más rápido y llega con la maglia rosa de líder a la jornada de descanso de este lunes.

El martes se reanudará la carrera con la etapa entre Penne y Gualdo Tadino, con 239 kilómetros de recorrido y tres puertos de montaña, uno de ellos, el Annifo, de 4ª categoría, cuya cima está a 20 kilómetros de la meta.