Froome trae los focos a Mijas

La carrera comienza en territorio malagueño

Pese a la presencia de seis andaluces entre los participantes de esta Ruta del Sol, no habrá ningún malagueño en el pelotón que partirá desde Mijas. Sólo hay tres ciclistas de la provincia registrados en equipos UCI. El rondeño Óscar Sánchez Caballero y el malacitano Edu García compiten en un conjunto de licencia serbia y base murciana (Dare-Gaviota), que por su categoría no puede optar a competir en esta carrera. Sí podría haberlo hecho el marbellí Luis Ángel Maté, pero su equipo, el Cofidis, no estará presente en la prueba, lo cual aboca al ‘Lince andaluz’ a perderse la carrera de su tierra. Los 118 kilómetros iniciales discurrirán por la provincia de Málaga. Partiendo a las 11.30 desde el barrio de Las Lagunas de Mijas, pasará por Mijas pueblo (11.41), Alhaurín de la Torre (12.17), Rincón de la Victoria (13.18), Benajarafe (13.31), Torre del Mar (13.45) y La Viñuela (14.01), hasta salir de la provincia a las 14:36 por Venta de Zafarraya.