Contador se retirará después de La Vuelta 8 agosto 2017

El 'Pistolero' disparará sus últimas balas en la Vuelta a España. Con 34 años, el español Alberto Contador (Trek Segafredo) pondrá fin a su carrera, erigido en símbolo de una época del ciclismo por su genio en los pedales, aunque oscurecido por el dopaje. «Hago este vídeo para informaros de dos cosas. Una es que participaré en la próxima Vuelta a España a partir del sábado 19, y la segunda es que será mi última carrera como profesional», dijo en Instagram el ciclista madrileño. «Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya una despedida mejor que en la carrera de casa y en mi país», afirmó sonriente.