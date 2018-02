Boudat, sultán de Granada

Froome, en el centro de todas las miradas durante la jornada

Si hubo ayer una figura que concentrase todas las miradas fue sin duda la del británico Chris Froome. El tetracampeón del Tour de Francia se ponía un dorsal por primera vez en esta temporada 2018 y en plena tormenta por su caso, con el juicio previsto a partir de la próxima semana. El anuncio de su participación a última hora tuvo efecto inmediato: duplicó la cantidad de periodistas acreditados para la ronda andaluza.

Ayer, en Mijas Costa, el autobús del equipo Sky era el más buscado por periodistas, cámaras, fotógrafos y aficionados. Casi un centenar de personas se arremolinaban en torno al vehículo a la espera de que bajase el corredor. Antes de salir, Froome atendió a la prensa y pidió «un trato igual que al resto» cuando comience el proceso: «Confío en la justicia y sé que no he hecho nada malo. Sólo pido que, a pesar de mi nombre, se me trate igual que a los demás», dijo.

Además, el ciclista de origen keniano aseguró que hay «mucha desinformación» alrededor de su caso, preguntado por las declaraciones de otros ciclistas y estamentos de este deporte sobre la conveniencia de que corra antes de que el proceso acabe.