Atropellado el medallista paralímpico Juanjo Méndez mientras entrenaba
Jueves, 15 junio 2017

El ciclista Juanjo Méndez, que ha logrado tres medallas en cuatro Juegos Paralímpicos, sufre una fractura de clavícula y otra de costilla tras un atropello mientras se entrenaba a la altura del municipio barcelonés de Sant Fost de Campsentelles, ha informado el propio deportista.

En el momento del accidente, que se produjo el miércoles, Juanjo Méndez iba acompañado de su entrenador, Bernat Moreno, y otro compañero, que también sufrieron varios golpes debido al vehículo que los embistió al querer acceder a un polígono de la zona.

"Un coche vino en dirección contraria y se cruzó delante nuestro, sin esperar. Nosotros no pudimos frenar porque no te esperas que un coche, sin señalizar, se cruce así. Yo iba el primero y fui el que impactó con el coche. Los tres acabamos por el suelo. El conductor se paró, era una persona mayor y creo que ni se dio cuenta. Fue error de él", ha apuntado el ciclista.

Tras el accidente, Juanjo Méndez va a esperar quince días a que se baje la inflamación por recomendación médica. "Quieren verme en ese tiempo porque como no tengo brazo y no hay movimiento, puede ser que solo se arregle bien", confiesa Juanjo, que reconoce que tardará en subirse a la bicicleta. "Tardaré porque me cuesta levantarme. Hasta que no me vea con condiciones no me vuelvo a subir por la carretera", señala.

Méndez, de 53 años, no podrá participar en el Mundial de para-ciclismo en ruta de la UCI que se disputará en Emmen (Holanda) entre el 30 de junio y 2 de julio.