La Vuelta prepara un espectacular final de etapa en Los Dólmenes

La duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España está ya en marcha. Sus organizadores, Televisión Española y el Ayuntamiento de Antequera han fijado el lugar de la meta y preparan la maquinaria que arrastrará a 3.000 personas hasta la puerta de los Dólmenes el próximo 31 de agosto, día de la etapa que empezará en Motril y concluirá en el complejo patrimonio de la humanidad, tras subir el puerto de montaña del Torcal.

El director de producción de La Vuelta, Pedro Lezaun, destacó las buenas condiciones del emplazamiento para que se vea un buen final. «Lo que queremos es una meta bonita que pica para arriba, muy competitiva y, sobre todo, que luzca y que se vea el tema de los Dólmenes», señaló. La línea de meta estará entre los dos accesos al entorno dolménico, con la Peña de fondo, al final de una pequeña pendiente para que sea más espectacular el presumible ‘sprint’ final. «Inicialmente en la puerta del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes pondremos la línea de meta, para hacer todo el montaje a este lado para que el púbico tenga la capacidad de ver toda la llegada sin ningún problema».

Lezaun destacó lo pintoresco del lugar y las condiciones que se han encontrado. «Según me he bajado del AVE he dicho: ‘¡Viva el sol y viva Málaga!’ Porque es una pasada después de que venimos de las montañas. Y lo diferente que es enseñar Los Dólmenes, porque creo que hay mucha gente que no los conoce, y la Vuelta puede aportar mucho», dijo.

Señal en directo

La señal en directo del fin de etapa y del entorno de Antequera llegará a 190 países el 31 de agosto: «Estamos trabajando en una guía turística para sacar todos los monumentos y temas naturales que puedan ir en la etapa para mostrarlas durante la retransmisión», concluye Lezaun.

Para esto es clave el montaje que prepara Televisión Española, de ahí la presencia ayer en la ciudad de Alfonso Rodríguez Viñuela, realizador de TVE. «Este año la principal novedad que tenemos es el segundo helicóptero que vamos a tener. Nos va a permitir ver mucho mejor y con más detalle todo el paisaje único de Antequera, lo que dará un plus monumental a la llegada de la Vuelta a Antequera», destacó.

Para ello, la televisión pública desplegará un equipo de cien personas, unidas a la caravana de La Vuelta, que se prevé llegue a los tres millares entre equipos, prensa, fuerzas de seguridad, organización y aficionados. «Junto a los dos helicópteros tendremos cuatro motos, veinte cámaras distribuidas en diferentes puntos, para poder dar las mejores imágenes con nuestros comentarios», explicó.

Confirman la transmisión en directo por la primera cadena, tres horas antes de la hora aproximada de llegada meta. «Conectaríamos antes de pasar por el Torcal, y mientras vamos siguiendo al pelotón, se darán vistas espectacular de este enclave, la Peña de los Enamorados, los Dólmenes y de la ciudad en sí», finalizó Rodríguez.