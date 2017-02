Contador ataca, Pinot remata

Todo iba demasiado bien. Para el aficionado, para los organizadores y, en general, para todos aquellos que siguen la Vuelta a Andalucía. Un ataque lejano de Contador a tres kilómetros de la cima de Peña del Águila. Las miradas entre sus rivales, todas ellas indicando lo mismo: no puedo con él. El campeón pinteño, que estrena los colores de Trek-Segafredo en la ronda andaluza, volaba en un puerto inédito y, por tanto, iba camino de ser el primero en inscribir su nombre en el palmarés.

Por un momento, además, pareció que la satisfacción iba a ser completa porque Valverde salió a la rueda de Contador, cuyo ataque destrozó un grupo que a aquellas alturas estaba formado por unas 20 unidades. Pero el murciano también se sentó y empezó a mirar a los demás: «He visto que a ese ritmo no podía seguir a Alberto. Así que he preferido coger aire y seguir a ritmo en lugar de cebarme», explicaba tras cruzar la línea de llegada.

La contrarreloj de Lucena define la general Aún quedan tres días de Vuelta a Andalucía, pero que nadie se engañe. Salvo mayúscula sorpresa, la contrarreloj de Lucena definirá el orden de la clasificación general hasta Coín. Son poco más de 12 kilómetros, pero no es la típica ‘crono’ llana para especialistas. Y las diferencias son tan cortas que puede ocurrir cualquier cosa. Las miradas están puestas en Ion Izagirre (Bahrain-Merida). Hasta ahora ha pasado los dos días más difíciles para él a base de sufrimiento y garra, aguantando la rueda de varios de los mejores escaladores del pelotón mundial. Hoy llega su terreno. Incluso Contador lo sabe: «Estamos muchos en poco tiempo, e Izagirre es muy fuerte contra el ‘crono’. No va a ser fácil defender el liderato», comentaba ayer. De los siete primeros, cinco han ganado contarreloj similares a la de hoy. Valverde, Contador, Pinot, Poels y el propio Izagirre han cimentado vueltas de una semana en estos días de lucha individual. El murciano lo reconocía: «Tengo opciones, pero no va a ser fácil porque los demás son buenísimos. De momento no me está yendo mal. El que salga líder de la ‘crono’ ganará la Vuelta». Las espadas están en todo lo alto.

Pero la Peña del Águila, una subida situada en el corazón de Sierra Mágina y que realmente es sólo la primera parte de la ascensión al Pico Almadén, uno de los puntos más altos de la provincia de Jaén con sus 2.032 metros, se puede hacer muy larga. Y Contador puede dar ahora fe de ello. Pasó como un avión al lado de Mikel Landa ante el delirio de la afición local, que lo idolatra. Pero cada rampa iba pesando más que la anterior. El Sky, de largo el mejor equipo de la carrera, tenía a tres corredores en un pequeño grupo perseguidor donde también se encontraban Ion Izagirre, Pinot y en el que hacía la goma Valverde. Un elenco de mucha altura que llegó a llevar 25 segundos de retraso.

A medida que se acercaba la línea de meta, el ímpetu de Contador iba disminuyendo de manera irremisible. Por detrás, Pinot aprovechó un momento de debilidad de Valverde e Izagirre y lanzó un fuerte ataque. Dejó solos al trío del Sky (Landa, Diego Rosa y Poels) y empezó a limar la diferencia que lo separaba de Contador y, con él, de la victoria de etapa. El francés es un corredor irregular, pero, habiendo sido tercero en un Tour de Francia, su calidad queda fuera de toda duda.

A 200 pulsaciones

Finalmente, sucedió lo que nadie quería: Pinot dio caza a Contador a 500 metros de meta y lo remató sin esperar a que el madrileño pudiese respirar. Él mismo lo reconocía después: «Podría haber esperado, pero no quería que se enfriara la situación. Al principio iba bien, pero luego el corazón se me ha puesto a 200 pulsaciones y no bajaba. Es mi segundo día de competición e iba un poco limitado», explicaba tras la llegada.

Al menos, eso sí, este segundo puesto le vale para vestirse con el ‘maillot’ rojo de líder. Las ventajas son escasas, porque por detrás Valverde logró recuperar terreno y entró con apenas siete segundos de retraso con respecto al ganador. Ahora Contador tiene sólo tres segundos de ventaja sobre Pinot, con Valverde e Izagirre a cinco y Diego Rosa a siete. El ‘pistolero’ fue el gran protagonista, pero Pinot se coló en su fiesta.

Clasificaciones

Etapa

1. Thibaut Pinot (FDJ) 4h.44:03

2. Alberto Contador (TRK)a 2 s.

3. Alejandro Valverde (MOV) a 7 s.

4. Ion Izagirre (BAH)m.t.

5. Mikel Landa (SKY) a 9 s.

General

1. Alberto Contador (TRK) 8h.46:33

2. Thibaut Pinot (FDJ)a 3 s.

3. Alejandro Valverde (MOV)a 5 s.

4. Ion Izagirre (TBM)m.t.

5. Diego Rosa (SKY) a 7 s.