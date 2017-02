Duelo al sol entre dos generaciones

Aunque las bicicletas sean para el verano, aquí llegan en el mes de febrero. Al fin y al cabo, el clima es bueno, el sol es amable, el terreno es bello. Aunque el dinero que países menos tradicionales invierten en ciclismo marque la moda de debutar las temporadas en Argentina, Australia o Catar, la tradición dicta que Andalucía es el lugar favorito por los ‘vueltómanos’ aspirantes a brillar en el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España para medirse por primera vez a sí mismos y entre sí. Y a fe que se refleja en el plantel de participantes de la Ruta del Sol presentado ayer en el Auditorio de la Diputación de Málaga, plagado de especialistas en rondas de tres semanas.

Por parte extranjera inician su campaña aquí el francés Warren Barguil, líder del Sunweb y ganador de dos etapas en la Vuelta a España; Rigoberto Urán, colombiano del Cannondale, que ha subido dos veces al podio del Giro; o Diego Rosa, joven prodigio italiano del Sky. También están en sus primeras pedaladas un galo que conoce el podio del Tour, Thibaut Pinot (FDJ), el holandés Wout Poels (Sky) y un belga que va volando hacia el estrellato, Tim Wellens (Lotto-Soudal).

La prueba parte del Castillo de Bezmiliana, en Rincón de la Victoria, a las 12.35 horas

Pero la gran atracción son sin duda los ciclistas nacionales. La Ruta del Sol congrega a los mejores corredores españoles del momento. El ganador de Giro, Tour y Vuelta Alberto Contador estrena equipo (Trek-Segafredo) y temporada (probablemente la última) en las carreteras andaluzas. Alejandro Valverde (Movistar Team), por su parte, ya tiene varios días de competición en las piernas y, sobre todo, una exhibición epatante rubricada el pasado sábado en su Vuelta a Murcia, en la cual se impuso tras setenta kilómetros escapado. Fue una demostración clara de un estado de forma magnífico que le permite apuntar sin ambages hacia su quinta victoria en la ronda andaluza, de la cual ya es ‘recordman’ histórico.

Alberto Contador saluda al público en la presentación de la Vuelta a Andalucía, ayer. / Álvaro Cabrera

Frente a ellos se alinean dos de las mayores promesas del ciclismo español en lo que a rondas por etapas se refiere, estandartes de la generación que debería descabalgar más pronto que tarde a los veteranos Contador y Valverde: los vascos Ion Izagirre y Mikel Landa. El primero se consolidó en Movistar Team y ahora ha dado el salto al novísimo Bahrain-Merida, en el cual es líder absoluto junto a Nibali; el segundo, por su parte, es un escalador puro con alma de ‘Chava’ Jiménez que se reveló en el Giro de Italia de hace dos años y necesita reivindicarse ante su actual equipo, el todopoderoso Sky, toda vez que su primera campaña con ellos estuvo muy por debajo de sus expectativas.

Esta llamativa nómina de protagonistas tendrá un escenario maravilloso para batirse en esta Ruta del Sol.

Se inicia hoy desde el Castillo Fortaleza de Bezmiliana, en Rincón de la Victoria, con una etapa que les llevará hasta Granada previo paso por el durísimo Alto de Monachil, y se continúa con una durísima etapa por tierras jiennenses con final en la empinada Peña del Águila de Mancha Real. El viernes los contrarrelojistas tendrán la oportunidad de empatar con los escaladores gracias a doce kilómetros ondulados de esfuerzo en solitario por Lucena (Córdoba), mientras el sábado llegará la etapa a priori más tranquila con meta en Sevilla. Otro cantar será la jornada final, que partirá desde Setenil de las Bodegas y discurrirá casi 150 kilómetros por el oeste de la provincia de Málaga para desembocar en Coín, Villa Europea del Deporte, y certificar el ganador de este duelo generacional.

Sin ciclistas locales

Pese a su acento malagueño, esta Ruta del Sol no contará con ciclistas de nuestra provincia entre sus participantes. Después de cinco ediciones consecutivas siendo protagonista en la ronda de casa, el marbellí Luis Ángel Maté dejará huérfano a su equipo, el Cofidis, debido a una compleja fractura de clavícula sufrida a finales de enero en la primera jornada de la Challenge de Mallorca que le mantendrá de baja hasta mediados de marzo. Los otros dos ciclistas profesionales malagueños, el coineño Pablo Guerrero y el rondeño Óscar Sánchez Caballero, no podrán participar debido a que sus respectivos equipos, Radio Popular –Boavista y Dare–Viator, son de categoría Continental y extranjeros, por lo cual no pueden participar en una prueba de nivel ‘HC’ como es la Ruta del Sol. Guerrero competirá estos días en la Volta al Algarve portuguesa.

En cuanto a los corredores andaluces, sólo está garantizada la presencia de dos, los jiennenses Javi Moreno (Bahrain-Merida) y José Manuel Díaz Gallego (Cycling Academy), mientras el cordobés Jorge Cubero (Burgos BH) es duda por una fuerte caída acaecida el domingo en la Clásica de Almería.