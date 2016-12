El ciclista Bradley Wiggins, primer británico en ganar el Tour de Francia en 2012 y cinco veces oro olímpico, anunció ayer su retirada a los 36 años. «He sido lo suficientemente afortunado como (...) para cumplir mi sueño de niño, en el deporte del que me enamoré cuando tenía 12 años», escribió en Facebook. «He conocido a mis ídolos y he corrido con los mejores durante 20 años. He trabajado con los mejores entrenadores y mánagers, a los que siempre agradeceré su apoyo», agregó.