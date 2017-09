Tercer y cuarto puesto El día de la venganza, por Navarro En la despedida del gran capitán España lucha por el bronce contra Rusia, que dejó a la selección sin título europeo en casa hace diez años AMADOR GÓMEZ Madrid Domingo, 17 septiembre 2017, 01:47

Justo diez años después de sufrir en casa una de las derrotas más dolorosas de su historia, al perder en el Eurobasket de 2007 el que entonces hubiera sido el primer título europeo de su historia, con una canasta del nacionalizado Holden a dos segundos del final y un tiro de Pau Gasol casi sobre la bocina que se estrelló en el aro, a España se le presenta este domingo (16:00 h. Cuatro) la oportunidad de vengarse de Rusia y, aunque no sea por el oro, sino por el bronce, hacerlo además por Juan Carlos Navarro. El veterano escolta azulgrana, que también jugó aquella desgraciada final contra Rusia en Madrid (59-60), al igual que los hermanos Gasol y Sergio Rodríguez, defenderá este domingo por última vez la camiseta de la selección española, 17 años después de su debut con la absoluta, con la que ha conquistado nueve medallas (tres oros, cuatro platas y dos bronces) y espera cerrar su legendaria etapa con un último metal.

El consuelo para España es la medalla menos valiosa, pero está en juego continuar en un podio europeo del que no se baja desde 1999 y homenajear de la mejor manera posible en la despedida al gran capitán de la selección. Al jugador que más veces ha defendido a España -este domingo serán 253 internacionalidades- y, una vez frustrada la final, ansía ganar con España la misma medalla de bronce que se adjudicó junto a Pau Gasol en su primer Eurobasket, en 2001, disputado precisamente también en Estambul, donde comenzó su escalada al podio la mejor generación que ha dado el baloncesto nacional. «Esperemos acabar mínimo con eso», proclamó este sábado Navarro, cuyo nombre fue coreado por el resto de los internacionales españoles, que ovacionaron al mítico jugador mientras confirmaba, emocionado, que el de la lucha por el tercer y cuarto puesto será su último partido con España.

«Para los que no lo sepan, esto (el bronce) cuesta muchísimo. Hemos hecho un campeonato bastante correcto. Tuvimos una derrota bastante abultada en semifinales (contra Eslovenia), pero nos tenemos que levantar. Hay muchas selecciones que se han ido antes. Una medalla es complicada», reconoció la ‘Bomba’, que tiene la posibilidad de conquistar con España el que sería un noveno metal en los diez últimos Europeos. «Tenemos que ganar como sea. Esperemos hacer un buen partido. Seguro que por mí darán un paso más y lo harán, y también por toda la gente y los aficionados. Me hubiera gustado ganar un oro, pero esto no es menos importante», insistió Navarro, que no puede plantearse la retirada con España sin subir una vez más al podio.

«Sería ideal acabar mi carrera con una medalla», admitió el escolta catalán. «Vamos a intentar ganar una medalla por él, por nosotros, por Llull y por toda España», apuntó por su parte Juancho Hernangómez la víspera del duelo contra una selección rusa que amenaza con su líder y máximo anotador, Aleksei Shved, auqnue también destacan Timofey Mozgov y Andrey Vorontsevich. De la lucha por el título europeo de hace una década, al contrario que en España, en el rival no continúa nadie, porque ya no están Kirilenko, ni Khryapa, ni Monia... Pero Sergio Scariolo advierte del peligro de Rusia: «Decían en la película ‘Million Dollar Baby’ que a un boxeador que sólo pelea con el corazón sólo le queda una paliza. El corazón sin cabeza no sirve para nada, igual que la cabeza sin corazón. Aquí hay un rival lleno de jugadores, no sólo de talento». En todo caso, pese al varapalo ante Eslovenia en semifinales España debe levantarse para pisar el podio, animada por el adiós de la ‘Bomba’. «Ojalá podamos regalar a Juan Carlos (Navarro), a todos nosotros y a todos los aficionados españoles otra gran alegría», deseó Scariolo.