Baloncesto Patricia Soler: «Estoy ante una gran oportunidad» Patricia Soler posa para SUR ayer en las instalaciones del que fue su colegio, La Presentación. / Álvaro Cabrera «Es una pena que por no tener un equipo en la élite se hayan quedado tantas jugadoras malagueñas estancadas en el camino», recalca la nueva j ugadora del Movistar Estudiantes en Liga Femenina 1 FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA Martes, 4 julio 2017, 00:48

Durante estos días de verano las instalaciones deportivas del Colegio La Presentación, aquellas que vieron crecer como alumna y jugadora de baloncesto a Patricia Soler, siguen a pleno rendimiento con motivo de los campamentos de verano del centro escolar. Este es el marco elegido para que el flamante fichaje del Movistar Estudiantes de Liga Femenina 1 atienda en exclusiva a SUR. Los escolares, que aún se ven más bajitos al lado de los 1,86 metros de Soler, dirigen tímidas miradas a la siempre sonriente jugadora. Antiguos profesores, que aún en estos días están por las instalaciones, aprovechan la oportunidad para acercarse a abrazarla, besarla y darle la enhorabuena. Sin duda, esta es una muestra de la gran estima y aprecio que le tienen a quien la próxima temporada será el gran referente del baloncesto femenino en Málaga.

– La próxima campaña será jugadora del Movistar Estudiantes, única entidad que milita en la máxima categoría del baloncesto femenino y masculino. ¿Cómo se siente al fichar por este mítico club?

– Muy contenta. Me llamó mucho la atención el objetivo y lo que quieren realizar con el equipo, que es básicamente formar un conjunto con jugadoras jóvenes y nacionales. Creo que ahí se me presenta una gran oportunidad, tendré un rol importante para poder jugar minutos y dar el máximo de mí.

– El Estudiantes es un recién ascendido a Liga Femenina 1, ¿cuál es el objetivo para esta temporada?

– Mantenernos, aunque las ganas y la ambición la tenemos todos, y nos gustaría ganar el mayor número posible de partidos.

– Esta será su segunda etapa en la máxima categoría femenina, tras jugar hace unos años en el Conquero. ¿Cómo afronta su regreso a Liga Femenina 1?

– En el Conquero era una recién llegada a la élite, era la más pequeña del equipo y había muchas jugadoras de referencia por delante de mí. Cuando decidí irme a Valencia y competir en Liga Femenina 2 fue un año bueno, incluso me llamaron ese verano para un equipo de Liga 1, pero sentía que tenía que jugar otro año más en Liga 2 y demostrar que puedo estar en la élite. Este segundo año, en Mallorca, he hecho una buena temporada, y esto ha dado sus frutos.

– Este año se mantiene como entrenador Fito González. No sé si lo conoce y si ha podido hablar con él de cuál será su rol en el equipo.

–El entrenador quiere un equipo con muchas rotaciones. No quiere la típica americana que vaya a jugar 21 minutos, sino que quiere dar minutos para que todas las jugadoras se formen, y así darle una oportunidad a la calidad que tenemos en España. En principio, va a ser un equipo enfocada a la jugadora nacional. Personalmente no lo conozco, pero tengo muy buenas referencias de él.

– ¿Cuándo se incorpora a la disciplina del conjunto madrileño?

– A principios de septiembre. La Liga comienza el día 29 de septiembre con un Open en el que todos los equipos nos concentraremos en la misma ciudad para disputar la primera jornada de Liga. Lo más posible es que sea en nuestro pabellón, en Magariños.

– ¿Cómo valora la situación del baloncesto femenino en España? Parece que tienen que conseguir importantes gestas, como el reciente Campeonato de Europa, para que se le dedique un poco de atención.

– Cada año vamos evolucionando y se le va dando más importancia al baloncesto femenino, aunque los logros son los que más destacan. La selección absoluta es una referencia. Estoy orgullosa del equipo y del ejemplo que son como personas. A muchas las conozco porque han sido compañeras o rivales y son muy buenas chicas.

– Ha estado desde los 15 hasta los 20 años con la selección española. ¿Cómo ve la posibilidad de debutar con la absoluta?

– La selección tiene un equipo muy fuerte y jugadoras muy buenas, especialmente en mi posición. Yo juego en un puesto complicado hasta para Liga 1, porque los equipos suelen fichar como pívots a jugadoras americanas, y para que le den la oportunidad a una nacional, hay que currar bastante.

– Hace poco, en la Gala del Baloncesto Malagueño, la mítica Mari Carmen Morales ‘Largui’ habló de la falta de un equipo de la provincia en la élite. ¿Cómo valora que no haya ningún club en la máxima categoría en una ciudad en la que el baloncesto tiene tanto peso?

– Me da mucha pena, porque hemos tenido jugadoras muy buenas y, por no haber equipos en categorías superiores, se han quedado estancadas en el camino. Es realmente una pena. Málaga tiene muchas licencias federativas y podíamos haber sacado más rendimiento de esas jugadoras. Evidentemente, también se podía plantear, y creo que se está llevando a cabo, sacar un equipo femenino en Liga 2. Lo que veo es que poco a poco se está consiguiendo que la gente hable del tema.

– ¿Qué queda de la chica que salió del Colegio La Presentación?

– Aquí tengo mi base, esta es mi referencia. Es donde me han enseñado muchas cosas y cómo soy. Me han enseñado ambición, competitividad y que la clave está en trabajar para conseguir tus sueños. Evidentemente, cuando salí de aquí a las 18 años y me fui a Huelva experimenté un cambio muy grande. Allí me entrenaba cinco horas al día con jugadoras como Luci Pascual... Fue un cambio radical.

– ¿Cómo ha evolucionado como jugadora?

–Tengo mucha más experiencia y confianza. Además, tengo otra visión de juego. En el Conquero me enseñaron cómo se juega sin balón, a moverme, a no solo postear... Aquí era referencia en altura y no me sacaba nadie de debajo del aro (risas). Allí me enseñaron que había más cancha por la que moverme.

– ¿Cómo se presenta el verano? ¿Disfrutando de unas pequeñas vacaciones?

– En la élite no te puedes relajar. Ahora me entreno todas las semanas en el pabellón de Rincón de la Victoria practicando tiro o posteando, y lo combino con el gimnasio. Todo ello, con la ayuda de Pablo González. Cuando él no puede, viene mi padre y también a veces, mi hermana.