«El objetivo final es el anillo»

Después de una primera temporada en la NBA en su segunda etapa, Sergio Rodríguez desea continuar al menos un año más en la liga norteamericana, aunque no podrá decidir su destino hasta el 1 de julio, cuando se convertirá en agente libre. El base tinerfeño firmó el pasado verano un contrato con los Sixers de Filadelphia por un solo año, con un salario de ocho millones de dólares. Embajador de la campaña 'Persigue tu sueño, supera los obstáculos' del patrocinador olímpico Bridgestone, el 'Chacho' debería tener resuelto su futuro antes de ser convocado para el Eurobasket de Turquía que se disputará entre el 31 de agosto y el 17 de septiembre, con la primera fase de España en Rumanía.

-¿Va a seguir en la NBA?

-Para mí son muy importantes estos dos meses, para seguir trabajando, con la incertidumbre lógica de no saber qué vas a hacer, porque hasta el 1 de julio no se puede decidir, pero quiero seguir en la NBA. Aunque estuve hace varios años, este año me ha servido también para coger rutinas y me gustaría continuar.

-¿En Filadelfia?

-Eso no lo sé. Hasta que no llegue el 1 de julio es muy difícil de saber. No puedes hablar abiertamente con los equipos, los equipos tampoco saben bien qué van a hacer... Hasta que no llegue julio no quiero plantearme otra cosa.

-Pero pensará en algún equipo que le gustaría.

-Como es lógico, siempre quieres jugar donde más aspires a ganar, pero sabemos que es complicado. Hay muchas situaciones en la NBA. No tanto quizás como en Europa o como en el fútbol, donde estar en un equipo de los de arriba, de los grandes, siempre te va a asegurar estar ahí; o viceversa, estar en un equipo que normalmente pelea por salvarse o no poder competir. En la NBA es diferente, por el sistema de fichajes, y nunca sabes qué puedes encontrarte, pero sí me gustaría estar allí y a partir del 1 de julio valorar la situación.

-José Manuel Calderón dice que su reto es ganar un anillo. ¿Usted es tan ambicioso?

-Está claro que el objetivo final es ese. Yo he tenido la suerte de ganar muchos títulos con el Real Madrid, de ganar muchas medallas con la selección, y cuando haces eso siempre quieres seguir haciéndolo, pero también sabes que hay un proceso, para instalarte en una nueva liga, en una nueva cultura y su país, y todo lleva tiempo.

-Su comienzo de campaña fue bastante bueno, aunque después le costó coger más minutos.

-Fue un año bueno en general. Jugué más al principio de titular y en la segunda parte de la liga salí desde el banquillo y creo que también me puede venir bien por encontrar otro equipo que juegue en las dos situaciones. Ha sido un año diferente a lo que estaba acostumbrado por toda la gente joven que había, entrenadores nuevos, aspiraciones diferentes, desarrollar gente joven... Creo que en ese papel también ayudé. Fui importante para ellos, con mi experiencia, para que todo saliera bien.

-¿Cómo valora su temporada?

-Muy positiva. No es fácil adaptarse a algo totalmente diferente a lo que estás acostumbrado. Yo había estado en la NBA pero estas circunstancias eran diferentes y después de venir con el Real Madrid y jugar con la selección española y vivir muchas experiencias, estar en un sitio nuevo me ha gustado para superar nuevos retos y trabajar de otra manera.

-No se arrepiente de haber vuelto pero, a largo plazo, ¿qué se plantea? ¿al menos dos o tres años más en Estados Unidos?

-La verdad es que no sé qué voy a hacer el año que viene. Es un momento de incertidumbre, por no saber qué va a pasar, por cómo va el sistema de fichajes y de agentes libres en la NBA y no me quiero plantear más allá. Ahora quiero estar tranquilo, recuperarme bien, trabajar, disfrutar de mi familia y poco a poco ir viendo qué va saliendo.

-Donde no va a faltar es en el Eurobasket.

-Yo estoy cien por cien disponible. Me encuentro bien físicamente y jugar con la selección siempre es una ilusión muy grande. Si las lesiones me respetan estaré seguro.

-Ya empieza a rumorearse que Felipe Reyes y Rudy Fernández quizás no vayan.

-La verdad es que no he hablado con ellos. Creo que todavía no habrán tomado una decisión. Hasta que no termine la temporada y ver cómo se encuentren y todo el mundo vea cómo ha terminado el año no se sabrá muy bien qué selección va a haber. Yo ya he terminado, llevo varios meses sin temporada y lo he decidido.

-¿Puede ser el último gran campeonato de la 'generación de oro'?

-Llevamos diciendo eso cinco años, y la verdad que el equipo sigue compitiendo muy bien. La generación del 80 ha sido para nosotros nuestra guía y han abierto todo para ganarlo y para ser siempre o casi siempre en todos los torneos favoritos. Hay que seguir disfrutando de todos los que vayan y de los que el seleccionador eliga que son los mejores.

-¿Esta vez la incluimos de nuevo como gran favorita al oro?

-De los últimos cuatro Europeos hemos ganado tres y venimos de ser campeones, por lo que está claro que somos los favoritos por esa experiencia y esa historia, aunque es el torneo más complicado por el nivel que hay desde el primer momento. El año pasado Croacia nos ganó, Serbia quedó plata en las Olimpiadas, en el anterior Europeo nos ganaron Italia y Serbia y siempre es complicado competir en un campeonato tan exigente.

-La selección de basket siempre presume de humildad, pero según Cristiano Ronaldo demasiada humildad no es buena.

-No he visto sus declaraciones, pero Cristiano es un ganador. Siempre lo ha demostrado y es uno de los deportistas más importantes del mundo. Salir y dar ese golpe de autoridad a veces también es bueno. Creo que le vino muy bien al equipo, por cómo afrontaron todos la final, porque hubo un momento de pequeñas crisis en el que la Juve estaba jugando muy bien y a los jugadores del Madrid se les veía muy tranquilos y como mucha confianza. Hay que saber medir un poco el estar por debajo o sentirse superior.