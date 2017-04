El doble homenaje de la estrella de los Celtics

Todavía no tiene la categoría de superestrella de la NBAque tienen jugadores como LeBron James, Curry o Westbrook. Pero Isaiah Thomas, un menudo base de apenas 1,75 de altura que fue seleccionado en el último puesto del Draft de 2011 por los Sacramento Kings, lleva ya dos años siendo el líder de una franquicia histórica como los Boston Celtics. Acostumbrado a superar dificultades en el baloncesto profesional por su corta talla, ha logrado que ya se hable de él como el mejor ‘bajito’ de la historia del deporte de la canasta, por delante de Bogues, Spud Webb o Nate Robinson.

Pero Thomas, en el mejor momento de su carrera, ha tenido que superar esta semana uno de los peores momentos de su vida. El sábado, apenas 24 horas de que empezaran los ‘play-off’ de la NBA para los Celtics y tras entrenarse con sus compañeros, el base recibió una dramática llamada. Le informaban de que su hermana pequeña, Chy-na, de 22 años, había fallecido en un fatal accidente de tráfico en Washington. Las imágenes del coche de la joven totalmente destrozado dieron la vuelta al mundo y a Thomas todo se le vino abajo.

An emotional Isaiah Thomas was introduced by the @celtics to a standing ovation ahead of tonight's game. #NBAPlayoffs#BostonStrongpic.twitter.com/WqxFPmiu71