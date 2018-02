El Marbella se lleva el derbi por la segunda plaza ante el Forus Los jugadores del Marbella celebran la victoria ante el Forus Medacbasket . :: sur El Novaschool consigue su primera victoria del año, el Unicaja cae en casa ante el Almería, y el Coín no puede superar la visita del Cazorla, que sigue líder EMILIO MORALES Martes, 13 febrero 2018, 01:13

málaga. Eran partidos importantes los que se dispuaron el pasado fin de semana con muchos puntos de interés. En el encuentro que enfrentaba a los dos mejores equipos malagueños del grupo hasta la fecha, el Forus y el Marbella, fueron los segundos los que se llevaron la victoria y demostraron que la segunda plaza, de momento, es solo suya. Una buena noticia la protagonizó el Novaschool, que ganó al Andújar en su primera victoria de 2018. El resto de equipos malagueños no tuvo suerte en sus respectivos compromisos. El Coín recibía al líder, el Cazorla, en un partido para corroborar el buen estado de forma de los coineños. No pudo ser. El Cazorla avasalló. Por otro lado, el Unicaja, que no pudo superar al Almería en un partido muy igualado. El Benahavís no jugó este fin se semana, lo hará este miércoles.

Marbella La Cañada

Saca pecho en el duelo directo por la segunda plaza

Todo son buenas noticias para el Marbella después de esta jornada. En primer lugar, consiguió vencer a uno de sus rivales más directos, el Forus, que hasta el sábado estaba igualado a victorias con los azules. En segundo, por el arranque del mismo, en un primer cuarto que casi podría decirse que decidió el encuentro. Y en tercero por hacer todo lo mencionado sin su mejor jugador, Ricardo Guillén, que esta vez no pudo estar para ayudar a los suyos.

Novaschool

Corta su mala racha y gana su primer partido de 2018

Por fin. Un equipo que de sobra tiene talento era cuestión de tiempo que volviese a ganar para recuperar la confianza perdida tras sus últimos compromisos. El conjunto de Añoreta, gracias a un buen partido de Anastasio Vázquez y Michael Jackson, se impuso al Andújar, que es colista. Esta victoria puede ser un punto de inflexión para recuperar sensaciones.

Forus Medacbasket

Pierde la oportunidad de superar al Marbella en la tabla

El Forus, que hasta su cita con el Marbella estaba totalmente imparable, no fue capaz de conseguir la victoria en casa y arrebatar la segunda plaza al Marbella, que dio un golpe sobre la mesa. El fallo de los locales, sobre todo, estuvo en la poca intensidad de los primeros compases, pues el primer cuarto se cerró con 15-26.

Unicaja

Derrota en un final apretado ante el Almería

La temporada del Unicaja en Liga EBA está siendo una auténtica montaña rusa. El talento de los jóvenes es incuestionable, y lo que hace falta es regularidad para firmar más de dos buenos partidos seguidos. Esta vez, y tras grandes encuentros las últimas semanas, el filial cajista cayó en casa contra el Almería, en un choque que se decidió por tan solo tres puntos.

Coín

No pudo hacer de su cancha un fortín frente al líder

Venía de ganar la jornada pasada, pero sin duda no era un partido fácil. El Coín recibió al líder, el Cazorla, y no pudo hacer de su cancha un fortín. El mejor de los locales fue Francisco Robles, pero su buena actuación no fue suficiente para frenar la gran capacidad anotadora de los visitantes, que en dos cuartos llegaron a anotar 30 puntos.