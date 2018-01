El Marbella hace los deberes, y Forus y Novaschool pierden El malagueño Francis Sánchez se convierte en el entrenador del Cazorla, líder D-A, en sustitución de Jesús Gutiérrez, que deja el puesto por motivos personales EMILIO MORALES Martes, 23 enero 2018, 00:20

málaga. Luces y sombras este fin de semana en los compromisos de los equipos malagueños en la Liga EBA, que hasta se cruzaron en algunas ocasiones. Los que hicieron los deberes y siguen su ascenso en la tabla fueron el Marbella, que mantiene el segundo puesto, y el Coín, que se coloca cuarto, demostrando ser uno de los equipos más regulares del grupo. El Forus sigue tercero, pero esta vez cayó en un partido con un tanteo muy alto contra el líder, el Cazorla, que supo hacer de su cancha un fortín. Otros que siguen cosechando malos resultados en este comienzo de año son el filial del Unicaja, que perdió contra el colista -el Baza-, y el Benahavís, que suma su quinta derrota consecutiva y cae hasta el sexto puesto del grupo D-B.

Marbella La Cañada

Ricardo Guillén destroza al Andújar, con 46 de valoración

El Marbella sigue ganando y mantiene el segundo puesto, que a efectos prácticos, es lo importante. Este fin de semana se impuso a domicilio al Andújar por cuatro puntos. Su rival figura penúltimo en la tabla, y es cierto que los azules son un equipo mucho más solvente que los jienenses, y si recuperan su mejor versión, este tipo de partidos se solventarán antes. La mejor noticia del Marbella viene en los números de su mejor jugador, Ricardo Guillén, que vive su segunda juventud, y anotó 28 puntos con 46 de valoración. Rompiendo registros. Con un gran primer cuarto, los de Marbella fueron gestionando bien los tiempos, dependiendo sobre todo del ya mencionado Guillén, que vuelve a tener números de lo que es, y lo que fue.

Novaschool

Pierde su inercia positiva de final de año y cae en el derbi

Era un derbi esperado por la gran competividad de ambos conjuntos. Y así lo fue, con un gran cuarto para cada equipo en la primera parte, fue el tercero en el que el bajón del equipo de Añoreta -unido al acierto de los locales- el que que decantó el partido. Como mejor jugador, Anastasio Vázquez volvió a llevar el peso anotador de su equipo. Anotó 18 puntos y acabó con 26 de valoración, que no fueron suficientes para asaltar la cancha del Coín.

Forus Medacbasket

Cae ante el líder, pero mantiene el tercer puesto

No era fácil visitar al líder. La calidad del equipo malagueño no fue suficiente, y perdió un partido en el que su rival acabó con 113 puntos, frente a los 95 de los visitantes, que cayeron en un ritmo de partido que no les benefició. Desde el 30-30 del primer cuarto, el Cazorla fue una máquina de hacer canastas, lo que no benefición al conjunto dirigido por Javier Imbroda. Tras este partido, el entrenador del Cazorla, Jesús Gutiérrez dejó su puesto por motivos personales, y el elegido para sustituirlo ha sido el malagueño Francis Sánchez, que en su día fue segundo entrenador del UCAM Murcia durante la etapa del griego Katsikaris en el banquillo murciano.

Unicaja

Derrota dura contra el colista del grupo

Partido muy disputado durante los 40 minutos que se decidió por un solo punto, pero que hunde al filial cajista, que esta temporada no es capaz de mantener varios partidos en positivo. Con este nuevo traspiés, se coloca octavo de diez equipos.

Coín

Paso a paso y muy regular llega a la cuarta plaza

Se llevó el derbi en su cancha. Supo gestionar bien sus armas y medir los tiempos del partido. Gran encuentro de Francisco Robles y José María del Río Iturriaga. Ya suman ocho victorias de catorce partidos disputados.

Benahavís

Quinto traspiés consecutivo que lleva al sexto puesto

Es muy difícil explicar la temporada del Benahavís, que es capaz de realizar grandes partidos y luego perder cinco seguidos. Esta vez, su verdugo fue el ICOM Udea, que se hizo fuerte en casa.