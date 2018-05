Málaga, la mejor colocada para acoger la Copa del Rey en 2019 Los clubes de la Liga ACB rechazaron ayer la candidatura de Madrid JUAN CALDERÓN Miércoles, 23 mayo 2018, 10:34

Nueva vuelva tuerca a la Copa del Rey de baloncesto. Madrid no acogerá la edición de 2019 después de que los clubes rechazasen ayer esta sede, por lo que ahora hay que buscar una nueva. La Copa de 2019 estaba fijada en Málaga, pero Madrid asumió la totalidad del canon que exige la Liga y se la llevó.

Ahora, sin embargo, la candidatura malagueña es vista con buenos ojos, pero habrá que ver si las instituciones locales mantienen la apuesta para que la ciudad vuelva a acoger la Copa. La razón de los clubes de la ACB para rechazar la sede de Madrid radica en un antiguo problema, pues la candidatura corresponde a la comunidad autónoma y no a la ciudad. Al haber tres equipos madrileños en la Liga ACB, había que establecer cuál de ellos era el que se clasificaba como equipo anfitrión al final de la primera vuelta. Como no hubo consenso, según apunta 'AS' la candidatura de Madrid fue rechazada y se ha retomado la posibilidad de que la Copa sea de nuevo en Málaga.

El Unicaja votó en contra de la candidatura de Madrid por motivos obvios, pues el hecho de que la Copa se celebre otra vez en el Palacio de los Deportes le permite estar clasificado como equipo anfitrión.