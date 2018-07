Hierrezuelo recibe el cariño del baloncesto malagueño 08:15 Imagen del merecido homenaje al colegiado internacional. / Foto: SUR | Vídeo: Pedro J. Quero El colegiado internacional malagueño fue objeto de un homenaje por sus 30 años en el mundo del arbitraje JUAN CALDERÓN Málaga Lunes, 9 julio 2018, 15:57

Mañana muy emotiva en la sede de la Federación Malagueña de Baloncesto. Allí el colegiado internacional Daniel Hierrezuelo recibió un merecido homenaje por sus 30 años en el mundo del arbitraje.

El acto sirvió para reunir a todo el mundillo del baloncesto local, pues Hierrezuelo es un personaje muy querido en todos los ámbitos. La cita contó con la presencia del presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, el presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y otras autoridades locales.

Un emocionado Hierrezuelo recordó sus comienzos en el mundo del arbitraje animado por su hermana Lidia, fallecida años atrás, también la importancia de sus padres que lo han arropado durante sus 30 años como árbitro, y, por supuesto, su familia. En emotivo, pero simpático discurso, Hierrezuelo recordó sus comienzos y lo adornó con muchas anécdotas vividas. «En primer lugar adelanto que no se me dan bien los saludos protocolarios cuando además son amigos, y agradezco especialmente a Ricardo Bandrés este homenaje. Hace 30 años más delgado, más pelo y más arrogancia, me presenté delante de Antonio Campaña delante del presidente del colegio de árbitros de Málaga. No podía imaginar el camino que inicia entonces. Desde el principio me marqué unos objetivos que con suerte y trabajo he conseguido. Lo que más me ha aportado el arbitraje es una visión ecuánime de la realidad para mirar a todos los que están aquí y poder miraros a la cara», dijo.

Tanto la Federación Española como la Andaluza y la malagueña entregaron a Dani Hierrezuelo unas placas conmemorativas de estos 30 años, mientras que el Unicaja le obsequió con una camiseta con su nombre y el número 30.