Baloncesto Garbajosa: «La Euroliga no tiene ninguna gana de negociar» Jorge Garbajosa, durante un encuentro con la prensa. / EFE «Nosotros queremos lo mejor para el baloncesto español, no sólo para tres equipos», asegura el presidente de la FEB en alusión a Madrid, Barça y Baskonia AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 14 marzo 2018, 17:01

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, lamentó este miércoles la intransigencia de la Euroliga para llegar a un acuerdo con la FIBA sobre los partidos de la máxima competición continental que coinciden con los de las selecciones que luchan por su clasificación para el Mundial de China 2019 y reclamó «un poco de cordura» para poner fin a la guerra que afecta al deporte de la canasta. «No es un conflicto de calendario, sino de las pocas o ninguna gana que tiene la Euroliga de negociar», se quejó Garbajosa, para quien «es muy difícil encontrar una solución cuando alguien no quiere negociar nada».

«Aquí cabemos todos, y nosotros queremos lo mejor para el baloncesto español, no sólo lo mejor para tres equipos (Real Madrid, Barcelona y Baskonia, con licencia A de la Euroliga, aunque no los citó). No es mi competencia, pero si la Euroliga quiere ampliar su competición (de 16 a 18 equipos) encontrará nuestra oposición si va contra los intereses del baloncesto español», confirmó el máximo dirigente federativo, muy molesto porque recientemente coincidió el mismo día (el pasado 23 de febrero) un partido de España (contra Bielorrusia) con un clásico Barça-Madrid. Sin embargo, se mostró resignado ante el conflicto, «porque Jordi Bertomeu (director ejecutivo de la Euroliga) ya ha dicho que no habría acuerdo para este año». «Casualmente, la Euroliga presentó una nueva propuesta cuando ya se habían disputado las ventanas de febrero», denunció Garbajosa, que desea sin embargo que en el mes de junio el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, «tenga un bendito marrón si la salud acompaña a los jugadores y están todos disponibles». Garbajosa dijo estar también «sorprendido» por el hecho de que la Euroliga «se autoimponga la bandera de defensa del jugador cuando ponen más partidos y se los quieren quitar a la ACB».

Jorge Garbajosa, para quien «las selecciones nacionales son el gran motor en cada país», reafirmó el compromiso de todos los internacionales a representar España y su predisposición a estar en la tercera ventana FIBA dentro de tres meses. «Si Pau, que es el mejor jugador de nuestra historia, quiere estar, va a estar. Será difícil elegir en busca del equilibrio perfecto, entre los jugadores de las ventanas y los de la NBA y la Euroliga», reconoció durante el acto de la renovación del acuerdo de patrocinio con el grupo Vips.

«No hay debate» con los ascensos

Respecto al conflicto entre la FEB y la ACB por los ascensos y descensos en la Liga Endesa, Garbajosa, que la pasada semana no estuvo presente en una mesa redonda con el máximo dirigente de la Euroliga, recordó que «el verano pasado se llegó a un acuerdo, con el liderazgo del Consejo Superior de Deportes (CSD), mediante el cual había dos ascensos naturales desde la LEB Oro, aunque la asamblea de la ACB no lo ratificó». Por ello, agradeció que el propio secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, que ha anunciado que si no hay acuerdo entre las partes intervendrá, «haya abogado por mantenerlos». «La competición, si no es competitiva, no tiene sentido», reconoció. «El director general de la Euroliga quiere reducir la Liga Endesa a 16 equipos y aunque no tenemos competencia, nosotros optamos por 18. Creo que se van a mantener los dos ascensos y descensos. Para mí, no hay debate», zanjó.

También se le preguntó si teme que Sergio Scariolo, por quien se han interesado el Unicaja y el Valencia, entre otros, pudiera abandonar la selección para trabajar en un club, pero confió en el «gran compromiso» que tiene el técnico italiano con la FEB (con contrato hasta 2020). «Cuando tienes la suerte de tener como seleccionador a uno de los mejores entrenadores del mundo, es lógico que reciba ofertas tentadoras, pero Sergio está muy comprometido con la selección, aunque si eso se produjera lo hablaríamos para buscar la mejor solución para él y para la FEB», admitió.