Francis Alonso: "Siempre me ha gustado asumir responsabilidades en los momentos importantes" El escolta malagueño vive uno de los mejores momentos de su trayectoria con la clasificación para el March Madness y asegura que aún no ha decidido sobre su futuro ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 9 marzo 2018, 00:38

Francis Alonso (Málaga, 1996) está viviendo uno de los momentos más dulces de su aún incipiente carrera. En Estados Unidos desde que tenía 18 años y tras renunciar a un contrato con el Unicaja, el club en el que se formó, el jugador se ha asentado en la NCAA, la prestigiosa liga universitaria norteamericana. Esta es su tercera temporada compitiendo con su universidad, Greensboro, que esta semana ha logrado un hito histórico, clasificarse para el March Madness, el torneo final en el que compiten 68 universidades de todo el país.

Poco después de ganar el título de conferencia, Francis Alonso atiende a este periódico desde Estados Unidos para hablar de sus sensaciones ante uno de los retos más importantes de su carrera en Estados Unidos. "Ganar el título de conferencia es algo que cualquier jugador de 'Mid Major League' sueña porque significa tener la oportunidad de colarse en el March Madness. Los equipos trabajan meses y meses por un mismo objetivo. Significa mucho para todos nosotros. Todo el trabajo que hemos puesto todos estos meses ha dado sus frutos".

Para Alonso, su actual equipo tiene una química especial que hace que hayan logrado, por tercera vez en la historia de la Universidad, acceder al torneo nacional. "La verdad que desde el verano he sentido que este equipo tenía algo especial. Similares sensaciones a las que tenía el año pasado y nos quedamos a las puertas del March Madness. Este año teníamos la ventaja de saber lo que se sentía al quedarse a las puertas por una posesión como pasó el año pasado. Aprendimos de nuestros errores y nos concentramos en qué podíamos hacer para ganar posesión a posesión". El domingo se celebra el llamado 'Selection Sunday' en el que se conocen los emparejamientos del March Madness.

El malagueño ha logrado en estos años en la NCAA ganarse una fama de excelso tirador, de 'killer' con muy buenos porcentajes en tiros de tres (sobre el 40%) y además con una habilidad especial para anotar en los finales de posesión. De hecho, una canasta suya a falta de 20 segundos clasificó al equipo para la final de conferencia. "Bueno, esa fama de 'killer' no es una cosa que uno busque, siempre he sido un jugador que en momentos importantes me gusta asumir responsabilidades. Esta confianza que tengo en mí mismo en momentos apretados es gracias a mi trabajo cuando nadie está mirando. Si no trabajará este tipo de tiros y situaciones yo solo en el gimnasio, estoy seguro de que no tendría la confianza de tomar responsabilidades a finales de partido", explica.

Reconoce que ha recibido decenas de felicitaciones de Málaga y del resto de España. "No sólo de amigos y familia en España, también de gente que simplemente sigue el baloncesto, este tipo de mensajes significan mucho para mí".

Cada vez que Alonso obtiene un buen resultado o logra éxitos con su equipo muchos aficionados malagueño se preguntan por las posibilidades de su regreso al Unicaja. A Alonso le queda un año más de ciclo universitario y el Unicaja tiene derecho de inscripción preferente si el jugador decide regresar a la Liga Endesa. "Por ahora y como he dicho siempre pienso en mi presente. Acabo de conseguir un objetivo que me había planteado como jugador aquí en UNCG. Pero como decimos aquí, nosotros no hemos tocado cielo, ahora tenemos otro objetivo que es ir a la March Madness y ir partido a partido. Ya tendré tiempo para decidir sobre mi futuro, ahora toca disfrutar de esto y trabajar".