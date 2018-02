El Forus sigue en racha y ya iguala en victorias al Marbella Los jugadores del Forus atienden a Manolo Povea. / Twitter Liga EBA El Unicaja consigue su segundo triunfo consecutivo y Coín gana a domicilio, mientras que Novaschool y Benahavís pierden sus compromisos EMILIO MORALES Málaga Martes, 6 febrero 2018, 00:33

Apenas sin sorpresas esta jornada en la Liga EBA en cuanto a equipos malagueños se refiere. Sólo una, la derrota del Marbella, que perdió en casa contra el Enrique Soler, un equipo a priori con menor nivel que los azules. A pesar del tropiezo mantienen la segunda plaza, pero que ya empata a victorias con el Forus, que este año está imparable, y que consiguió derrotar al Almería a domicilio. Como estos, el Coín también se mantiene firme y resolvió su compromiso de este fin de semana. Por su parte, el Unicaja se reencuentra con sus buenas sensaciones y derrotó al Baza en otro gran partido. La otra cara de la moneda, la no tan buena, la dieron el Novaschool, que no ha conseguido ganar este año aún, y el Benahavís, que, pese a su triunfo de hace una semana, se quedó en esta ocasión sin poder sumar su segunda victoria consecutiva.

Marbella La Cañada Un mal tercer cuarto define el partido en casa

No fue el mejor día del Marbella. Fue un encuentro en casa atípico, en el que los azules no supieron gestionar bien los tiempos y en el que un mal tercer cuarto, con parcial de 20-27 y con tintes de correcalles, condicionó el partido definitivamente. El mejor de los locales, ya apenas es noticia, fue Ricardo Guillén, que firmó 33 puntos y 34 de valoración. Juan Pedro Jiménez también completó un buen partido –aunque no fuese suficiente para ganar–, con 17 puntos.

Novaschool En mala racha, visita al líder y pierde por 26 puntos

Todavía el Novaschool no ha conseguido su primer victoria del año, que lo sitúa de una forma evidente en los puestos bajos de la tabla. Desde los primeros compases, y durante todos los cuartos, el Cazorla fue muy superior al equipo de Añoreta. En un mal partido, el mejor jugador de los visitantes fue Anastasio Vázquez, que acabó con 23 de valoración y 9 puntos. El Novaschool se coloca octavo, con siete victorias y, aunque lejos de los dos últimos, cada vez menos cerca del objetivo que se marcaron a principios de temporada. No obstante, todavía tiene tiempo para reaccionar.

Forus Medacbasket Sigue imparable, esta vez con partidazo de Pablo Ibáñez

El Forus está imparable desde que comenzó 2018. El pasado fin de semana volvió a imponerse con claridad, y esta vez a domicilio al Almería. El mejor jugador del equipo malagueño fue Pablo Ibáñez, que se marcó un partidazo con 27 puntos y 31 de valoración. El Forus se sitúa tercero con 11 victorias, empatado con el segundo, el Marbella, y a tan sólo una del Cazorla.

Unicaja El equipo de Aurioles comienza a funcionar

Ahora sí. El filial cajista comienza a encontrarse con su juego y la calidad de su equipo aflora como en ningún momento de la campaña. Un gran partido en particular de Ignacio Rosa y Stilma, lo que hizo que los verdes se impusiesen con claridad al Andújar, que sigue ocupando el último puesto de la clasificación.

Coín Vuelve a la senda del triunfo, y esta vez a domicilio

Qué mejor que una victoria para olvidar la derrota de hace dos semanas. El Coín se impuso al Baza con un buen partido de José María del Río y Francisco Robles. El equipo malagueño se coloca en la quinta plaza, con nueve victorias y a tan sólo tres del primer puesto.

Benahavís Quinto traspié consecutivo que lo lleva al sexto puesto

El Benahavís no consigue mantener su buena racha y volvió a perder en la pasada jornada. Esta vez visitó a domicilio al Telwi San Juan y, pese a competir bien en este partido, y sobre todo a hacer un excelente último cuarto, que acabó con un parcial de 7-21, no fue suficiente.