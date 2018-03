El Forus arrasa por 48 puntos y el Marbella sigue sin vencer en la fase de ascenso El Marbella no pudo con el Algeciras en casa. / C. B. Marbella Liga EBA El Unicaja, el Novaschool y el Coín vencen a domicilio en la fase de permanencia mientras que el Benahavís cae en casa EMILIO MORALES Málaga Martes, 6 marzo 2018, 00:26

Cara y cruz para los dos equipos malagueños que se juegan el ascenso. El Forus Medacbasket, que actualmente se encuentra en un buen momento de forma, arrasó en su cancha al Jaguarzo de Plasencia. Por otro lado, el Marbella no ha conseguido ganar de momento en esta nueva etapa de ascenso y perdió en su feudo frente al ICOM de Algeciras. En cuanto a la fase de permanencia, la mayoría de los equipos malagueños de la categoría –Novaschool, Unicaja y Coín– ganaron sus respectivos compromisos. El único que no ganó fue el Benahavís, que no pasa por un buen momento. No obstante, aún quedan muchos partidos por disputarse en las nuevas fases, y los equipos malagueños tienen la oportunidad de mejorar su rendimiento, o mantener las buenas rachas que les preceden hasta la fecha.

Ascenso Golpe sobre la mesa del Forus y derrota del Marbella

El partido del pasado fin de semana no quedará como uno cualquiera en la retina de los hombres que componen el Forus Medacbasket, ya que fue sin duda uno de los mejores partidos que ha jugado el equipo malagueño en lo que va de temporada. Enfrente estaba el Jaguarzo Adepla de Plasencia, que aguantó el intercambio de golpes durante un primer cuarto muy anotador, pero que no pudo seguir el ritmo de anotación en el segundo, que acabó con un parcial de 38-11. La buena actuación de Pablo Imbroda, Middlebrooks y Eric Ronald fue decisiva para el triunfo final por 48 puntos de diferencia que sube la moral de los integrantes del equipo de Imbroda.

El Marbella por su parte no consiguió vencer en el segundo partido de esta nueva fase, en la que de momento no ha ganado. Y esta derrota quizá escueza más dentro del cuadro azulón, ya que se jugaba en la cancha marbellí. No era fácil, ya que enfrente se encontraba uno de los mejores equipos de la liga y con mejores resultados, el ICOM UDEA de Algeciras, que supo gestionar muy bien los tiempos del partido y superó a los locales en tres de los cuatro cuartos –el Marbella solo salió victorioso en el primer parcial del choque –.

Como de costumbre, una derrota de los azules viene relacionada con unos números pobres de Richi Guillén, su estrella. Si él no está su mejor nivel, al Marbella le cuesta ganar los encuentros.

Permanencia Victoria de todos menos del Benahavís

Se rozó el pleno de victorias y buenas noticias desde la fase de permanencia. En primer lugar, el Unicaja venció a domicilio al Real Betis en un partido con poca anotación entre los filiales de los equipos de la Liga Endesa. El cuadro malagueño está tercero en la tabla de clasificaciones y con la tranquilidad de estar reencontrándose con su juego. Por su parte, el Novaschool consiguió su segunda victoria consecutiva, y esta vez a domicilio –en la cancha del Utrera–. También a domicilio ganó el líder de esta fase de permanencia, el Coín, que se impuso por tres puntos al DKV San Fernando. La mancha en el expediente la pone el Benahavís, que no pudo defender su feudo ante el Baza, que se impuso por cinco puntos y acrecenta la mala racha del equipo malagueño.