La 'Final Four' más malagueña Sandra Pérez y Lorena Liñán. / José Moreno y Ñito Salas El Unicaja y el Asisa Alhaurín buscan hoy el billete que les permita luchar por el ascenso a Liga Femenina 2 ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 12 mayo 2018, 00:49

Málaga lleva años reclamando tener baloncesto de máximo nivel también en equipos femeninos. En una ciudad con mucha vinculación con el mundo de la canasta y en la que el número de licencias femeninas es muy elevado, será cuestión de tiempo que materialice un conjunto importante, con aspiraciones. Por ahora, este fin de semana se podrá ver en Alhaurín de la Torre el mejor baloncesto malagueño en la fase final de Primera Nacional femenina, que determinará el conjunto campeón de esta competición. Además, hay otro premio a tener en cuenta ya que los dos mejores equipos obtendrán el billete para la fase de ascenso a la Liga Femenina 2, segunda competición a nivel nacional. Los dos mejores equipos andaluces competirán con los dos mejores canarios en una liguilla por una plaza de ascenso.

Final Four Andaluza Horarios El Unicaja se mide hoy al Conquero de Huelva (18.00 horas) y el Asisa Alhaurín de la Torre al Deza Maristas (20.00 horas). La final tendrá lugar el domingo a las 13.00 horas. Pabellón Todos los partidos se disputan en el Blas Infante de Alhaurín de la Torre. Fase final Los dos equipos que logren ganar hoy sus partidos y jugar el domingo por el título de Primera Nacional se clasificarán para la fase de ascenso a Liga Femenina 2. Los dos finalistas andaluces se medirán en una liguilla ante los dos mejores equipos canarios. El ganador de esta liguilla ascenderá a la segunda categoría.

El Unicaja y el Asisa Alhaurín de la Torre aspiran a estos logros y serán los dos representantes malagueños en esta 'Final Four' andaluza en la que también compiten el Conquero de Huelva y el Deza Maristas de Córdoba. Cuatro equipos que han sido los mejores durante la liga regular y que tratarán esta tarde de clasificarse para la fase de ascenso y jugar la final de Primera Nacional mañana por la mañana.

El Unicaja abrirá la competición en el pabellón Blas Infante ante el Tie Break Conquero (18.00 horas). El conjunto de la capital que entrena Lorena Aranda se ha estrenado este año en la competición y lo ha hecho de manera sobresaliente, al ser líder de su grupo. Son el equipo a batir y un claro candidato al ascenso. Se medirán al Conquero de Huelva, equipo al que han ganado esta temporada en las dos ocasiones en las que se han enfrentado. El Asisa Alhaurín de la Torre jugará a las 20.00 horas ante el Deza Maristas cordobés. El conjunto alhaurino también acabó líder de su grupo, aunque el Maristas es un rival muy complicado que ha completado una gran fase final. El equipo que entrena Francis Trujillo contará con el apoyo de su público y llega con la moral alta tras eliminar en el tercer partido de cuartos al Adeba. Lo deseable sería ver mañana una final cien por cien malagueña.

Sandra Pérez, capitana del Unicaja «Nuestra evolución en el primer año ha sido increíble»

Sandra Pérez. / José Moreno

Tras formarse en el Salliver y competir en el Mijas-Gamarra, esta estudiante de Medicina es ahora la capitana del equipo sénior del Unicaja, que está compitiendo a gran nivel en su temporada de estreno.

–¿Qué podemos esperar del Unicaja en esta recta final de temporada?

–Yo creo que el equipo ha ido de menos a más. Hemos trabajado mucho y llegamos a este fin de semana con mucha ilusión y ganas de hacerlo bien.

–Lograron la clasificación para esta fase final hace prácticamente un mes. ¿Les puede perjudicar estar tanto tiempo sin competir?

–Es más negativo que positivo, claro. Hemos intentado mantener el ritmo de partido con un par de encuentros amistosos y que no nos pase tiempo estar tanto tiempo sin competición.

–Conocen bien al Conquero, si rival de esta tarde.

–Llevamos tres semanas trabajando para que no haya sorpresas. Hemos jugado contra ellas dos partidos, es un rival duro, pero no tuvimos grandes problemas, ya que les ganamos más de 15 puntos. Aún así, no nos podemos confiar.

–Al Unicaja se le ve como el equipo a batir en esta fase final ¿está de acuerdo?

–Es lo que se comenta desde fuera, pero yo creo que nosotras no nos lo tomamos así. Es cierto que intentamos ser las mejores, pero somos un equipo como otro cualquiera, no tenemos presión añadida por ser el Unicaja. Sí un poco más de responsabilidad, por todo lo que hay detrás.

–¿Qué tal ha sido adaptar sus vidas personales con el ritmo del equipo?

–Ha sido lo más difícil. Yo por ejemplo estudio Medicina, somos tres estudiantes de Medicina en el equipo y una médico (Marta García). Organizarnos es complicado, sobre todo en época de exámenes, pero lo importante es que el equipo, las 14 jugadoras, hemos congeniado muy bien desde el principio, tanto dentro como fuera de la pista y así es más fácil.

–¿Estaría el equipo preparado para competir en Liga Femenina 2?

–Al principio nadie pensó que fuera a funcionar tan bien un equipo totalmente nuevo. Nuestra evolución en este primer año ha sido increíble. Luchar por el ascenso era al principio algo difícil de imaginar, pero ahora creo que estamos preparadas para cualquier cosa.

Lorena Liñán, capitana Asisa Alhaurín de la Torre «Ganar sería un buen premio para una temporada dura»

Lorena Liñan. / Ñito Salas

El Asisa Alhaurín de la Torre tratará de poner, ante su público, el broche de oro a su temporada. Lorena Liñán, una veterana del baloncesto andaluz y capitana del equipo, ve al equipo con opciones.

–¿En qué momento llega el equipo a esta Final Four?

–Creo que llegamos en el mejor momento de la temporada, pero no en el punto máximo de potencial que tiene el equipo. El año ha sido bastante complicado, por circunstancias personales no hemos tenido el ritmo de etnrenamientos que nos hubiera gustado. En algunas sesiones había seis o siete jugadoras, el equipo es más bien veterano, están los estudios, los trabajos, algunas somos madres... No es fácil.

–¿Conocen bien a su rival, el Deza Maristas?

–Estaban en el otro grupo, no nos hemos podido enfrentar a ellos. Han dado mucha guerra en la fase regular, es un grupo muy competitivo, con experiencia. Pero nosotras tenemos nuestras opciones.

–¿Qué esperan de jugar en casa?

–Será muy positivo. Llevo cuatro años en Alhaurín y siempre nos han arropado mucho, creo que el ambiente va a ser bonito y siempre es bueno jugar en tu cancha, con tus aros. A la afición les pide que vengan a animarnos, ganar hoy sería un buen premio para una temporada dura. Todas estamos muy motivadas para tratar de pasar a la siguiente fase.

–¿Conoce el proyecto del Unicaja? ¿Firmaría una final malagueña?

–Está claro. Sí que conozco el equipo y a su entrenadora. Es un proyecto bonito que espero que siga adelante, con chicas muy jóvenes y algunas veteranas.

–Ya jugó hace algunos años en Liga Femenina 2. ¿Hay mucha diferencia con Primera Nacional?

–Creo que la diferencia es grande sobre todo a nivel físico. A nivel de juego y de recursos también, pero no tanto. Se dedica más tiempo al equipo y físicamente siempre hay varias jugadoras que superan los 1,80 de altura y eso es básico.

–Imaginemos que el Alhaurín de la Torre se mete en la fase de ascenso y logra subir de categoría. ¿Se podría competir en Liga Femenina 2 con el equipo actual?

– Bueno, seguramente habría que darle un impulso más al equipo. Pero tengo que decir que el presidente y la directiva han estado trabajando por el club y el objetivo siempre es llegar lo más lejos posible. Veremos qué pasa.