El Chacho, referente de lujo en Los Olivos

MARINA RIVAS Viernes, 7 julio 2017

Historia del baloncesto nacional e internacional e inspiración para muchos jóvenes que sueñan con llegar hasta donde él ha conseguido escalar. Sergio Rodríguez, o como el mundo le conoce, 'El Chacho' es la estrella invitada a esta nueva edición del Campus WOB que se celebra en el malagueño colegio de Los Olivos que, desde hace ya 16 años lleva organizando CaixaBank y por el que ya han pasado estrellas de la NBA como Carmelo Anthony, Faired o Nate Robinson entre otros. Sin embargo, el Chacho se ha convertido en el primer jugador español en disfrutar de este campus, lo que ha ayudado más a captar la atención de los más pequeños. Una experiencia diferente al resto actividades de verano infantiles y en el que este año participarán alrededor de un millar de niños y niñas en dos turnos diferentes. En ellos estará el base internacional, que participará hoy y mañana en varios juegos de baloncesto junto a los pequeños y también durante el 9 y 10 de este mes, los dos primeros días del segundo turno del campus.

Una trayectoria de éxito en la Liga ABC, principalmente junto al Real Madrid, con el que lo ha ganado todo y una gran historia escrita en la élite mundial del baloncesto, la NBA, donde se consagró en 2006 como el sexto español de la historia en debutar en la liga norteamericana, en su caso con los Portland Trail Brazers, aunque luego pasara a los New York Knicks y al Philadelphia, donde acaba de finalizar su contrato recientemente, por lo que ahora mismo está libre. "Mi intención es volver a la NBA aunque en estos meses estoy viendo las diferentes ofertas que me van llegando", explicó el base sobre su futuro A lo que añadió: "Siempre he tenido la suerte de poder elegir dónde y cómo quiero estar y este año que estoy libre también lo haré".

Talento dentro de la cancha y también delante de los más pequeños, con los que el tinerfeño se mostró muy atento y divertido intentando responder las preguntas en inglés que le hacían los participantes del campus. A estos les habló sobre su experiencia en Estados Unidos, sobre sus inicios en el baloncesto gracias a la afición de sus padres y, sobre todo, respondíó siempre con humor y una sonrisa a las diferentes cuestiones sobre sus aficiones y su pasión por este deporte. Una actitud alegre y extrovertida que se reflejó en las caras de los niños que acudieron a recibirle esta mañana. "Yo también estuve en este tipo de campus cuando era pequeño, es increíble ver cómo pasa el tiempo. Hace poco estaba yo sentado ahi como ellos y ahora tengo 31 años", rememora el Chacho, que aprovechó para dar un consejo a los jóvenes. "Lo importante es que se diviertan y disfruten siempre haciendo lo que les guste", comentó.

Aprovechando su estancia en Málaga con motivo del campus, fue cuestionado además sobre el Unicaja. Sobre el club comenta: "He seguido mucho al Unicaja este año, ha hecho un gran año. Además siempre es positivo vercomo bases como Alberto Díaz están a tan buen nivel", comentó. Y añadió: "Tengo varios amigos en elUnicaja, como Carlos Suárez, conviví con él durante la etapa en el Estudiantes y también estuve con el en el Madrid y la selección Sub-21, me alegra ver que le vaya tan bien", aseguró.