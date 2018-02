Las Becas Berni Rodríguez, la próxima semana en Alhaurín de la Torre Un total de 24 niños participarán en esta novedosa iniciativa de tecnificación JUAN CALDERÓN Jueves, 22 febrero 2018, 13:45

El exjugador del Unicaja, Berni Rodríguez, presentó hoy en Alhaurín de la Torre las Becas de Tecnificación que llevan su nombre y que se desarrollarán durante la próxima semana blanca en el municipio malagueño. Se trata de un proyecto novedoso porque se seleccionarán a algunos de los mejores jugadores de la provincia en categoría entre los 12 y los 15 años

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, destacó el importante papel formativo que el baloncesto ha logrado en su municipio y destacó lo particular de este campus que han ideado Berni y su padre Bernardo Rodríguez, toda una institución en el baloncesto de base en Málaga. "Muchos niños vienen a Alhaurín a jugar al baloncesto desde otros puntos de Málaga. Bernardo ha formado a algunos de los mejores jugadores de España en el Unicaja. Es un deporte que no para de crecer, tanto que vamos a construir un nuevo pabellón, el cuarto, para el que ya tenemos el dinero y estará en la zona de Pinos de Alhaurín. Luego construiremos un quinto porque la sociedad así lo demanda. El baloncesto es un deporte gratificante en todos los sentidos y que ha ido evolucionando. Recuerdo aquel torneo de Navidad que organizaba el Real Madrid y ahora ha ido creciendo y dando grandes resultados. El ejemplo es Berni que ha sido campeón del mundo y que es un hombre que cree en el baloncesto base y en mejorar el rendimiento de los niños. Es un campus de Tecnificación, que no es un juego en el que los niños van a venir a jugar y a pintarse las caras de colores. Es algo distinto, de alto rendimiento, de donde saldrán los mejores. Pudo hacerlo en cualquier sitio, pero lo ha hecho con nosotros y se lo agradecemos. Espero que sea un gran éxito", destacó el regidor.

Berni explicó que para la selección de los niños contactaron con los equipos y clubes de la provincia y les expusieron el proyecto y les invitaron a elegir los niños. "A partir de que estos clubes nos ofrecieron unos candidatos, nosotros hemos hecho una selección gracias también al conocimiento que mi padre tiene del baloncesto de base en Málaga. Son doce chicos y doce chicas los que se van a beneficiar de esta formación", dijo.

Bernardo Rodríguez, durante años entrenador de la cantera del Unicaja y ahora en la Escuela Baloncesto Guindos dio algunos detalles de cómo será el trabajo que se realizará. "Va a ser un campus dedicado a la tecnificación, es decir una mejora individual en los principales aspectos del juego. Intentaremos que sea lo más actual posible en cuanto a técnicas de trabajo. Una de las novedades es que también participarán los padres y el día de Andalucía están citados para una charla informativa. También contaremos con los entrenadores, porque para el desarrollo del deporte hacen falta entrenadores ilusionados y motivados con este deporte. Nuestro deseo también es que el Club Baloncesto Alhaurín, que nos acoge aquí, pueda salir beneficiado de esta experiencia en todos los sentidos", explicó.

Los jugadores y jugadoras seleccionados serán becados en su totalidad gracias a la aportación de la Diputación Provincial, el respaldo de la firma deportiva Vive y la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín y el CB Alhaurín de la Torre.