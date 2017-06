El baloncesto malagueño, en pie de guerra

El Málaga Norte de balonmano, con el mismo problema

El ruido no es un problema exclusivo asociado al baloncesto. El Málaga Norte de balonmano, fundado en 1999, se encuentra con este inconveniente en su actual espacio (se trasladó allí en 2011) para los entrenos y los partidos, el Centro Ciudadano María Zambrano, en la calle Las Moreras, en el entorno de Mangas Verdes. Desde hace tres años el club viene sufriendo varias denuncias vecinales por exceso de decibelios debido a los silbatos arbitrales.«El sábado nos dijeron que nos pasamos en 9 decibelios», confirma el presidente de la entidad,Alberto Martín, que confía ahora en que la Junta de Distrito les pueda ofrecer otro espacio para entrenarse y jugar para resolver el entuerto. «Somos once equipos y unos 200 niños, todos en competiciones oficiales», añade Martín, que ya hace meses que se comprometió a que sus conjuntos se ejerciten sin silbatos. Los pitidos se reservan para los sábados por la mañana, aunque la presente temporada ha acabado ya. «Podemos entender a los vecinos, pero son ruidos ocasionales y creo que es algo asumible. Seguro que en su entorno también se emiten otros ruidos que también exceden los decibelios permitidos y no les dicen nada», se queja amargamente el dirigente.