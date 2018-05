Asisa Alhaurín de la Torre, el sabor de un ascenso histórico

Todos coinciden en calificar la temporada como «difícil». Quizá por eso la hazaña que han protagonizado este fin de semana en Los Guindos les sabe mucho mejor al presidente, al entrenador y a las jugadoras del Asisa Alhaurín de la Torre. En Navidad, Francis Trujillo se encontró en algunos entrenamientos con apenas cuatro o cinco jugadoras, lo que hacía muy complicado preparar la competición. Ahora, el equipo ha logrado un ascenso histórico a la Liga Femenina 2 para un equipo con algo más de una década de vida al completar una fase de ascenso perfecta: tres partidos, tres victorias, la última ayer ante el Náutico Tenerife por 48-68. Otros clubes malagueños ya militaron años atrás en esta categoría. El último precedente fue el UMA, en la campaña 2005-2006, mientras que antes ya militaron otros como el Tokiauto y Universidad, que alternaban el nombre, y luego El Palo-Unicaja.

Tras acabar el tercer encuentro algunas jugadoras del Asisa veían el partido contra el Adareva repetido en la pantalla gigante instalada en el pabellón. Muchas, como Elisabet Iborra, aún no se creían lo que habían logrado el sábado al vencer al favorito. «Sabíamos que Adareva era un equipo muy fuerte y superior físicamente, pero le pusimos mucho corazón. El del año que viene será un gran proyecto y serio que necesitará refuerzos, pero aquí estamos para afrontar lo que venga», explicó la pívot, segunda anotadora del partido clave con 13 puntos.

Las jugadoras mantean a Francis Trujillo. / F. G.

La capitana, Lorena Liñán vivía la celebración con especial emoción, pues no está segura de su continuidad. «Mi situación personal es complicada y no sé si podré seguir. Me da rabia que el ascenso llegue ahora, ya con 35 años, pero así son las cosas. Por fin tenemos un equipo en la Liga Femenina 2 en Málaga y estaría bien que llegaran al equipo jugadoras malagueñas, que hay muchas muy buenas jugando fuera», asegura Liñán, que señala como fundamental para el ascenso la confianza del club y el trabajo de Trujillo, que ha tenido que sortear multitud de dificultades para mantener el nivel del equipo. «Ha sido la temporada más complicada de mi vida, y llevo más de 25 años como entrenador. Las lesiones y las circunstancias personales hacían imposible entrenar con al menos ocho jugadoras. En Navidad parecía que la nave se hundía», explica Trujillo.

«Nuestra única estrategia es utilizar el sentido común y contar con nuestro mejor activo, la afición» juan pedro parra, presidente

«El barco estuvo a punto de hundirse, pero la llegada de Jay White nos devolvió la ilusión» francis trujillo, entrenador

La clave para evitar que el proyecto fracasara fue la apuesta del club por la incorporación de la base estadounidense Jay White en febrero. Ella, que ayer era el centro de la fiesta y que fue manteada por sus compañeras, trajo la ilusión de vuelta al equipo. «Se recuperó la fe. Las que estaban a punto de bajarse del barco siguieron en él y eso nos ha hecho más fuertes», apunta el entrenador del Asisa, que en el segundo cuarto del partido ante el Adareva tuvo que ser atendido brevemente por el médico del equipo, tal era la tensión del encuentro.

El futuro

Ahora toca pensar en la próxima temporada. La exigencia tanto deportiva como económica de la Liga Femenina 2 hará necesarios algunos cambios en el equipo. Para empezar, seguirá contando con la ayuda del patrocinador principal del club, Asisa, y del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. El primer agradecimiento del presidente, Juan Pedro Parra, fue para el alcalde y el concejal de Deportes del municipio, de los que está seguro que seguirá recibiendo un apoyo total para el nuevo proyecto. «Nuestra estrategia es usar el sentido común como hasta ahora. Hacer un equipo con un presupuesto independiente del club y aprovechar nuestro activo más importante, que es la afición. Cuando le das cariño a la gente, te devuelven cariño», comenta Parra, orgulloso del carácter «familiar» de su club.

«Me gustaría que el equipo contara con jugadoras malagueñas para el próximo año» lorena liñán, capitana

«El del año que viene será un proyecto más grande y más serio que necesitará de refuerzos» Elisabet Iborra, jugadora

Al presidente le gustaría seguir contando también con Francis Trujillo: «Si él quiere, seguirá. Sabe cómo hacer las cosas y es el verdadero responsable de todo esto». Pero el técnico confiesa que necesita meditar su decisión tras la difícil temporada.

Liñán y León se abrazan. / F. G.