El Asisa Alhaurín se hace con el título de Primera Nacional Vence al Unicaja 42 a 55 en un partido trepidante que no se decidió hasta el último cuarto FERNANDO TORRES Domingo, 13 mayo 2018, 15:34

El Club de Baloncesto Asisa Alhaurín de la Torre se ha hecho con el título de Primera Nacional en un partido trepidante e igualado hasta los últimos diez minutos. El equipo alhaurino, entrenado por Francis Trujillo, ha levantado la copa de campeona y luchará por el ascenso a la Liga Femenina 2 la próxima semana, al igual que su contrincante. El encuentro, que se ha celebrado en el pabellón Blas Infante Alhaurín de la Torre, ha contado con un gran ambiente deportivo y festivo, porque el mero hecho de que los dos equipos finalistas fueran malagueños ya era una gran victoria para el deporte de la provincia.

El partido arrancó desordenado e igualado. Los dos conjuntos salieron a la cancha a dar lo mejor de sí, pero los nervios propiciaron varias pérdidas de balón no forzadas y tiros que no tocaron el aro. Los seis primeros puntos del Unicaja, que jugó como equipo local fueron de Marta García, la pívot malagueño. Sin embargo, las alhaurinas demostraron dominar el juego debajo del aro, donde se produjeron la mayoría de los puntos del primer cuarto tras conseguir que las defensoras llegaran tarde a las ayudas.

Al final del primer cuarto, Jay White marcó de tres para el 13-11 a dos minutos y medio del final, dando pie a que los primeros diez minutos finalizaron con una discreta ventaja alhaurina (14-15). En el segundo cuarto el marcador volvió a igualarse. EN los promeros minutos el luminoso indicaba un representativo 16-16.

Marta Ortega protagonizó un importantísimo robo con penetración en contraataque, jugada en la que consiguió sumar dos puntos para poner a su equipo por delante (19-18). Orteg volvió a robar y asistió a Ana Moyano para otra canasta fácil consecutiva a la mitad del cuarto. La diferencia no duró mucho y el Alhaurín encajó un triple, que, acompañado de otro contraataque, devolvió la ventaja al conjunto anfitrión.

Ávila, con el dorsal número nueve del Asisa Alhaurín y Velasco del conjunto cajista cruzaron dos tiros de tres seguidos en los últimos minutos que llevaron a un final de la primera mitad con un 32-30 en el luminoso.

A la vuelta del descanso, el partido volvió a ser explosivo y algo más desordenado. Las alhaurinas perdieron varios balones por robos fáciles, pasos y fueras de banda sin defensa. El Unicaja mantuvo su dominio en el marcador con María Hernández en la dirección del juego. La defensa a todo campo planteada por Lorena Aranda surtió efecto en los primeros minutos pero el equipo anfitrión supo desestabilizarla en varias ocasiones y no dejó que la ventaja creciera más allá de los cinco puntos.

Francis Trujillo realizó varios cambios en la alineación alhaurina para tratar de compensar la defensa, pero no pudo evitar que las cajistas mantuvieran su liderazgo en la mayoría del tercer cuarto. En los últimos minutos consiguieron encajar varios puntos importantes gracias a los tiros libres del bonus del Unicaja, llegando a empatar el encuentro y a ponerse cuatro puntos por delante con canasta de la cinco y la nueve alhaurina en el último minuto (41-45).

Las alhaurinas salieron al último cuarto con un planteamiento totalmente diferente en defensa, creando numerosas ocasiones de ataque con las que consiguieron su máxima diferencia en el minuto siete (41-50). Al Unicaja dejaron de salirle las cuentas y no anotó en el último cuarto durante los primeros cuatro minutos. Pasos, balones perdidos, tiros que no tocaron el aro. El equipo cajista se salió por completo del partido por primera vez en la final four, y las alhaurinas supieron aprovechar la falta concentración para mantener la ventaja a base de cabeza fría.

Aranda buscó un cambio de planteamiento defensivo llevando a sus jugadoras a la zona, lo que frenó la racha anotadora del alhaurín, que no cedió en la guardia de su aro (a dos minutos del final, las cajistas sólo habían anotado un tiro libre). Jay White anotó un triple decisivo a un minuto del final que dio a su equipo una holgada ventaja (42-53), que aumentó hasta el final (42-55).