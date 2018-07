El Asisa Alhaurín propone una fusión con el Unicaja femenino El alcalde Joaquín Villanova lanza el ofrecimiento así: «Espero aunar fuerzas en un solo equipo», dijo JUAN CALDERÓN Jueves, 5 julio 2018, 21:50

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, tendió ayer la mano al Unicaja para una fusión de los dos principales equipos femeninos de la provincia. El primer edil remitió un comunicado en el que no veía lógico que dos equipos de Málaga compitan en la Liga Femenina 2. El Asisa Alhaurín logró el ascenso a la segunda categoría por la vía deportiva, mientras que el Unicaja podría lograrlo en los despachos, aunque esta posibilidad parece que no se contempla.

A pesar de esto, Villanova fue muy claro en su ofrecimiento al Unicaja y cuenta con el respaldo del presidente del Club Baloncesto Alhaurín de la Torre, Juan Pedro Parra, que afirmó lo siguiente: «¿Para qué dividir si podemos multiplicar? Hemos trabajado duro por el deporte femenino y ahora que tenemos el primer objetivo cumplido es el momento de disfrutar pero también de pensar en el futuro. No tiene sentido invertir más tiempo y más dinero en conseguir el ascenso de otro equipo porque ya tenemos este. También contamos con el apoyo y la simpatía de la mayoría del baloncesto malagueño, como así se demostró en la Final Four de Alhaurín y en la Fase de Ascenso de Los Guindos. Este es el equipo de Alhaurín, de Unicaja y de toda la provincia de Málaga. No necesitamos ni un céntimo ni de Unicaja ni de ningún otro club pero sí el cariño de todos», dijo.

El primer edil de Alhaurín respaldó esta propuesta unidad. «Me siento muy orgulloso de que nuestro equipo sea el máximo representante de Málaga en el baloncesto femenino profesional. Nos hemos ganado en la pista el respeto de todos y espero contar con el apoyo de la provincia en este nuevo proyecto para aunar fuerzas en un solo equipo», manifestó el primer edil, en referencia a la posibilidad de que el Unicaja consiga en los despachos una plaza.

Desde el propio club alhaurino también se muestran dispuestos a colaborar con Unicaja para construir un proyecto unidad.