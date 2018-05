El Amivel pierde ante el Amiab en semifinales (78-53) El equipo malagueño dio la cara en la primera parte, pero se vio superado por el cuadro manchego JUAN RAMÓN PADILLA Viernes, 11 mayo 2018, 21:11

El Rincón Fertilidad Amivel perdió la semifinal que le enfrentaba al Amiab Albacete en su lucha por lograr meterse en la gran final de la Liga. 78-53 ganó el cuadro manchego, que sufrió en la primera parte, ya que solo tenía una renta de cuatro puntos, pero que sacó todo su arsenal ofensivo para imponerse con claridad a un combativo equipo veleño. El Amivel llegó a ilusionarse con poner el partido apretado, sobre todo por su gran defensa de la primera parte. Este sábado disputará a las 11 de la mañana el tercer puesto ante el Ilunion, que sorprendentemente ha perdido (57-59) con el Bilbao.

No suelen darse muchas sorpresas en el deporte del baloncesto sobre silla de ruedas y todos apuntaban a gran favorito al que ha sido el mejor en la fase regular, el Amiab Albacete. Pero el conjunto de Paco Aguilar se presentó en la pista abulense sin presión, desinhibido y con unas extraordinaria motivación que le hizo hacer una gran primera parte. Y es que dejar en 29 puntos al Amiab en 20 minutos, parecía casi imposible. Los albaceteños no estuvieron cómodos en el tiro, además de fallar más de lo que acostumbran y en ningún momento tuvieron el control del partido. 17-14 acababa el primer cuarto, pero en el segundo, el Amivel iba a remontar colocándose en el minuto 17 con un marcador favorable de 17-21. El Albacete no había sacado a sus mejores hombres, plagado de internacionales británicos, y tuvo que recurrir a ellos para firmar un parcial de 12-4 en los últimos tres minutos del segundo cuarto para irse al descanso ganando 29-25. En esa primera parte, excepcional trabajo defensivo de todo el conjunto axárquico, y de nuevo volvió a ser líder en rebotes, Álvaro Mora que recibirá el premio al mejor reboteador de la Liga.

El despegue definitivo llegaría en el tercer cuarto, jugadores como Ghazain y Hernández empezaron a «calentar» la muñeca y empezó la lógica diferencia entre el mejor de la fase regular y un Amivel voluntarioso que no le daba ya su defensa para oponer resistencia a un rival que anotó 49 puntos en el segundo tiempo por los 32 de Rincón Fertilidad. Su artillero «Flaco» Martínez, aunque anotó 15 puntos, falló en demasía con 7 canastas de 28 intentos. En el último cuarto, los manchegos rotaron pensando en la final de esta tarde.

Este domingo buscará el bronce del campeonato, ya que jugará la final de consolación, que para el Rincón Fertilidad es un gran premio teniendo en cuenta que su objetivo era la permanencia y como mucho jugar la Copa del Rey, que lo había logrado al clasificarse en la primera fase entre los ocho primeros.