El Asisa Alhaurín de la Torre celebra el ascenso con una victoria

El Asisa Alhaurín de la Torre cerró con otro triunfo una fase de ascenso perfecta. Esta vez la víctima fue el Náutico Tenerife, al que se impuso por 48-68 en el pabellón de Los Guindos. Ayer las malagueñas consiguieron matemáticamente la promoción a la Liga Femenina 2 y hoy lo celebraron por todo lo alto con los técnicos y directivos del club y con la numerosa afición de Alhaurín de la Torre que se desplazó hasta la capital para ser testigo de un ascenso histórico.

A pesar de la poca trascendencia del partido, las pupilas de Francis Trujillo no quisieron dar ninguna opción al Náutico Tenerife, que aunque estuvo mucho más acertado que en la jornada anterior no pudo llevarse una victoria de consolación. Se lo impidió una gran actuación de la capitana del Asisa, Lorena Liñán, que sumó 10 puntos e hizo valer su experiencia en el choque. La protagonista del partido de ayer ante el Adareva, Jay White, no tuvo su día desde la línea de tres, pero Lucía Romero, con 17 puntos, y Paula Ternero, con 10, fueron un problema constante para el Náutico.

El Unicaja dio una alegría a sus aficionados en su casa al vencer al Adareva de Tenerife por 60-50. Al conjunto canario, en teoría muy superior, le pesó la derrota de ayer contra el Alhaurín y no mostró su mejor versión. También porque las jugadoras malagueñas, con su intensidad habitual y el apoyo de su público, mantuvieron durante todo el encuentro un nivel defensivo y de presión altísimo. El primer cuarto fue para el Adareva (13-15), pero el conjunto cajista se repuso en el segundo periodo gracias a la aportación de la pívot Lucía Hernández y se marchó por delante al descanso (29-25). Las jugadoras canarias mejoraron su acierto en el tercer cuarto, pero en el último se desinflaron y el Unicaja, liderado por la base Marta Ortega, le endosó un 20-10 que desequilibró la balanza en favor de las cajistas.

Galería. Imágenes del partido del sábado. / Francis Silva