Sergio Rodríguez: «Lo único importante es disfrutar en una cancha»

Es uno de los jugadores más carismáticos de la última década. Por su juego, su carácter y su talento. Espectáculo puro. El español de los Philadelphia 76rs, Sergio Rodríguez, ‘el Chacho’, es la estrella invitada del Campus Wob CaixaBank que del 2 al 15 de julio, en dos turnos, se desarrollará en las instalaciones del Colegio Los Olivos un verano más. Con motivo de su próxima visita a tierras malagueñas, el jugador de la NBA atiende a SUR en una entrevista en la que repasa su carrera deportiva y su regreso a la Liga estadounidense tras ganarlo todo con el Real Madrid, donde dejó huella. Un millar de niños participantes en este campus que desde hace 17 años es un clásico en Málaga podrán disfrutar del base internacional.

–Para la mayoría de los niños, usted es todo un referente, ¿qué consejos les dará cuando esté con ellos en el Campus WOB?

–Les diré que deben tener claro que lo más importante es divertirse y disfrutar. Esto es un juego y lo más importante es que se lo pasen bien haciendo lo que más les gusta. Además, intentaré ayudarles dándoles algunos conceptos que les puedan venir bien en la cancha.

«Málaga siempre ha sido un sitio apetecible para venir a jugar en contra»

–Viniendo de un jugador que sobresale por la clase y el talento...

–Cada uno tiene que aprovechar las virtudes que tiene. En mi caso, por mis características, he tenido que explotar otras virtudes que no son tan físicas, pero aún así trabajo muchísimo esa parte.

–Esta temporada ha sido la de su regreso a la NBA, ¿qué balance hace?

–Muy positivo. Era un cambio difícil, era algo diferente a lo que estaba acostumbrado. Surgió la oportunidad de poder jugar en Philadelphia y la verdad es que estaba muy ilusionado. Durante este año he vivido momentos muy buenos y otros en los que me ha costado adaptarme, pero también es normal porque son muchos partidos en poco tiempo y hay que coger de nuevo la rutina de una Liga diferente y de un baloncesto muy distinto. En líneas generales estoy contento por haber vivido la experiencia, por estar en la situación en la que estoy ahora mismo.

Nueva experiencia

–Supongo que habrá sido duro pasar de un club ganador a una franquicia en plena reconstrucción y con un equipo repleto de jóvenes.

–Está claro que el fin de todos es ganar los máximos títulos posibles. Sin embargo, en el punto de mi carrera en el que estaba era muy importante vivir una situación como la que he tenido este año, y así poder hacer cosas diferentes. Para mí ha sido importante estar en Philadelphia, hacer un año mejor del que tuvieron el anterior y vivir la experiencia de trabajar con gente más joven.

«Estaba en un punto de mi carrera en el que necesitaba vivir cosas distintas»

–A final de mes será agente libre, ¿continuará en los Sixers o lo veremos la próxima temporada defendiendo otra camiseta?

–En la NBA las cosas son un poco diferentes, y hasta julio no puedes empezar a hablar. A partir del 1 de julio se abre el mercado y es cuando sabes qué ofertas hay y en qué circunstancias estás. La verdad es que es un poco complicado, porque al final llevo muchos meses de vacaciones y esta incertidumbre me hace pensar. Pero esto es lo normal y hay que entender que allí todo empieza más tarde.

–¿Entiendo que su idea es continuar en la NBA?

–Sí, lo he referido en alguna que otra ocasión. La experiencia de continuar allí bastantes años me ilusiona.

–Siempre ha dicho que su regreso a la NBA no se debe a ninguna ‘espinita’ que tuviese clavada de su anterior etapa, ¿cuál fue entonces el motivo que le hizo volver?

–Siempre he intentado ser muy positivo y sacar de cada situación el máximo provecho. Los cuatro primeros años que estuve en la NBA los disfruté mucho, los seis siguientes en el Real Madrid, donde gané muchos títulos y me sentí importante, también, y esta nueva etapa en la NBA es un paso más en mi carrera. No lo veo como algo que tuviese que hacer. Son oportunidades que se van dando y que uno decide si coge o si sigue en lo que está.

«Llevo muchos meses de vacaciones y la incertidumbre sobre el futuro te hace pensar»

–No sé si es consciente de que hubo una época en la que se rumoreó que podría recalar en el Unicaja, ¿alguna vez existió algún contacto?

–(Risas) Para mí Unicaja y Málaga siempre han sido unos referentes, tanto cuando crecía en mis etapas en Tenerife y Bilbao como antes de irme a la NBA, cuando tuvimos varios enfrentamientos muy bonitos en los ‘play-off’. Pero la verdad es que nunca he estado cerca de fichar ni se han dado las circunstancias. Donde he estado, tanto en la NBA como en el Real Madrid, me he sentido muy a gusto. Nunca estuve cerca, pero Málaga y Unicaja siempre han sido sitios apetecibles para venir a jugar en contra, y tengo un gran respeto por ellos.

Selección española

–Cambiando de tema, ¿qué le parecen las ventanas FIBA en plena competición europea?

–No tengo el conocimiento suficiente como para tener una opinión clara de lo que va a ser. Lo que sí tengo claro es que hay muchos partidos, demasiados, así que habría que quitar meses y compactar un poco los encuentros para poder descansar y entrenar los meses que no hay competición o quitar partidos para que estos tengan un poco más de interés.

–En pocas semanas se concentrará con la selección española para preparar el Eurobasket de Turquía, ¿quiere hacer algún pronóstico para la cita continental?

–Es pronto aún, pero este es un grupo que lleva muchos años trabajando juntos y consiguiendo éxitos. Para cualquiera de nosotros poder estar en la selección, con el buen ambiente que hay y los buenos resultados que suele conseguir, es una motivación muy grande.

–Cada vez vemos a jugadores más versátiles que cambian con facilidad de posición, ¿cree que es bueno formar a los chavales para que puedan jugar tanto de ala-pívots como de bases, algo impensable hace bien poco?

–En realidad eso pasa un poco más en la NBA que en Europa. Al final, este es un juego muy dinámico donde el físico y los detalles técnicos que tienen la mayoría de los jugadores que están en la cancha les permiten hacer muchas cosas. Creo que para el equipo es bueno poder barajar diferentes opciones para ganar un partido. Es verdad que cada posición tiene su sentido de ser, pero todo dependerá del partido y de los jugadores que tengas. Lógicamente si tienes a LeBron James y quiere subir el balón, con las ventajas que siempre saca, es normal que lo haga. Lo importante es conocer bien qué tienes en tu equipo y los problemas que tiene el rival para defenderte.

–Antes de terminar, me gustaría saber si podremos disfrutar de su juego en el baloncesto europeo antes de que llegue su retirada.

–No me planteo cosas a medio o largo plazo. Ahora pienso en jugar en la NBA los próximos años y después ya veré. Todo pasa muy rápido y no quiero adelantarme a los acontecimientos.