Francis Alonso se supera, pero su equipo se queda fuera del ‘March Madness’

No pudo ser. Francis Alonso y la Universidad de Greensboro se quedaron fuera del cuadro final del ‘March Madness’ en el torneo previo que daba la clasificación. Anoche perdieron en la final ante el equipo de ETSU Buccaneers (East Tennessee State University) por 79-74 en un emocionante partido. El jugador malagueño fue el mejor de su equipo, pero sus 28 puntos, 5 rebotes y tres asistencias no impidieron la derrota de los Spartans. A falta de cinco segundos incluso tuvo un lanzamiento de tres, eso sí muy forzado, para haber empatado el choque a 77, pero no entró.

De este modo, el sueño de participar en el ‘March Madness’ se esfumó para Alonso y su equipo, una semana después de haber ganado el título de la conferencia Southern, en la que incluso superaron a su verdugo de ayer.

Fue el mejor partido de la temporada Alonso, que ha firmado un último mes realmente espectacular, que le ha valido para ser designado jugador de la semana, convertirse en el tercer mejor triplista de toda la NCAA y ser catalogado como uno de los 12 mejores europeos que juegan en esta liga universitaria que es el paso previo hacia la NBA para la mayoría de los jugadores jóvenes.

En cualquier caso, la temporada no ha acabado para la Universidad de Greensboro, y Francis Alonso, que ahora tendrán que participar en el NIT, un torneo invitacional paralelo que juegan los mejores equipos que se han quedado fuera del March Madnees y que reúne a 80 universidades.