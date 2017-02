Coín, escaparate para la NBA

El polideportivo municipal de Coín es un pabellón pequeño, pero coqueto y con tradición. Tiene aforo para unos 600 espectadores y habitualmente acoge los partidos del CB Coín de la Liga EBA. Sus paredes están adornadas con anuncios locales de garajes, almacenes o gimnasios del pueblo. Pero estos días hay más movimiento del habitual por allí; más público en las gradas y muchas personalidades del baloncesto, todo con motivo de la celebración del Adidas Next Generation, torneo sub-18 de la Euroliga que reúne a algunos de los mejores equipos júnior del continente. Junto a la pista, varios espectadores no paran de tomar notas en sus libretas o en sus portátiles de lo que pasa sobre el parqué. Podrían pasar por periodistas o por entrenadores de otros equipos, pero algunos pequeños detalles, como una camiseta o un logo en una libreta les delatan como ojeadores de la NBA.

No son pocos los que están estos días por Coín viendo horas y horas de baloncesto. Hasta 13 profesionales que trabajan para equipos de la mejor Liga del mundo se dejaron ver ayer en el pabellón de Coín, pertenecientes a Boston Celtics, Washington Wizards, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Orlando Magic, New York Knicks, Atlanta Hawks, Utah Jazz, Indiana Pacers, Houston Rockets, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs y Los Ángeles Clippers.

Ni siquiera en los partidos habituales del Unicaja, tanto en la Liga Endesa como en competición europea, es habitual ver a tantos profesionales de las franquicias NBA. Pero claro, en el torneo de Coín están jugadores menores de 18 años, que aún no son profesionales y que tienen mucho margen de progresión. Eso son los jugadores que interesan a los ojeadores ver en persona, más allá de los hombres que están ya en clubes de primer nivel, más fáciles de seguir.

El Unicaja Rincón Fertilidad se mete en la final de mañana

No le pudo ir mejor al Unicaja Rincón Fertilidad en la primera jornada del Adidas Next Generation Tournament. El equipo malagueño ganó sus dos primeros partidos y se clasificó para la final de mañana a las 15.00 horas. El equipo que entrena Paco Aurioles ganó por la mañana al Future Stars de Praga (79-72) y por la tarde se impuso al Estudiantes, tras una prórroga (59-65). Si gana la final del domingo, el Unicaja jugará la Final Four de Estambul.

En el primer partido, conjunto malagueño fue claramente superior al equipo de Praga, pero los checos (liderados por Jan Zidek) lograron meterse en el partido en la recta final del encuentro y el cuadro local se puso nervioso. Por fortuna, el Unicaja Rincón Fertilidad supo amarrar la victoria.

Por la tarde se celebró uno de los partidos más interesantes de la jornada, con un duelo de canteras entre el Unicaja y el Estudiantes. Ambos equipos protagonizaron un inicio de partido muy igualado, aunque con ventaja para los malagueños (27-34 al descanso). En la segunda mitad, la defensa presionante del Estudiantes a toda pista se le atragantó al Unicaja. A falta de tres minutos para el final empataba a 53 tras un parcial de 12-3. Entonces emergió la figura de Ignacio Rosa. Un triple suyo a 44 segundos forzó la prórroga (56-56). En el tiempo extra, Rosa volvió a ser dominante y el Unicaja endosó al Estudiantes un parcial de 3-9 (59-65).