Los mejores equipos júniors de Europa, en el Adidas Next Generation de Coín

De las libretas y portátiles de los ojeadores que acudirán este mes al pabellón de baloncesto de Coín saldrán nombres que en algunos años estarán en los equipos más importantes de la Euroliga o en la NBA. Así de importante es el Adidas Next Generation, un torneo de jugadores sub18 que reúne cada año a los mejores canteranos de los clubes punteros de Europa y que este año se citarán en Coín del 10 al 12 de febrero.

Aunque no son jugadores en categoría absoluta, el nivel del torneo es máximo y solo hay que ver la entidad de los clubes que van a mandar a sus jugadores júniors a este evento. En Coín competirán el Unicaja Rincón Fertilidad, el Estudiantes, el USK Future Stars Praga y el Darussafaka de Estambul en el grupo A, mientras que Real Madrid, Real Betis Energía Plus, Bayern Múnich y Cibona estarán en el grupo B. El campeón de cada grupo jugará la final y el premio es la clasificación para la Final Four júnior que se disputará en Estambul.

El Adidas Next Generation de la Euroliga fue presentado esta mañana en el Palacio de los Deportes de Málaga en presencia del presidente del Unicaja, Eduardo García, el diputado provincial del Deportes, Cristóbal Ortega, el alcalde de Coín Fernando Fernández Tapia y colaboradores y patrocinadores, como Ricardo Bandrés, de la delegación malagueña de la Federación Andaluza de Baloncesto o Manolo Rincón, presidente de Rincón Fertilidad.

Coín y la Euroliga han firmado un acuerdo para que este evento se celebre en la localidad malagueña durante los próximos cuatro años y el pabellón del municipio, con una gran tradición baloncestística, se está sometiendo a un proceso de mejora, tanto en el parqué como en lo que respecta a su red de Internet para acoger durante esos días a los ocho equipos, a los ojeadores de los clubes y a la prensa especializada.

Las entradas para los partidos son gratis hasta completar aforo y la final se disputará el domingo a las 12.30 horas. En el Unicaja Rincón Fertilidad que entrena Paco Aurioles buscará como anfitrión ese ansiado pase a la Final Four, con jugadores en sus filas que ya han trabajado con el primer equipo a las órdenes de Plaza como Ignacio Rosa, José Luis Ibáñez o Morgan Sietse.