El UMA Antequera busca reforzar su confianza con un triunfo frente al colista

El UMA Antequera busca reforzar su confianza. El equipo malagueño recibe esta tarde la visita del Tenerife Iberia Toscal dentro de la sexta jornada de Liga en la Segunda División de fútbol (a partir de las 17 horas en el Pabellón Fernando Argüelles). Tras romper su mala racha al vencer con autoridad en la jornada anterior por un contundente 0-4 al equipo ilicitano, busca un triunfo balsámico que permita a los hombres entrenados por Manuel Luiggi 'Moli' olvidar el comienzo agridulce del campeonato, cuando el buen juego no acompañaba a los resultados.

«No sacar los tres puntos en casa no no haría buenos los conseguidos en Elche», recalca sobre el encuentro de esta tarde Dani Aguilera, uno de los arietes más destacados en el choque de la semana pasada. El equipo canario, situado en la última plaza -con tan sólo un punto de quince posibles-, afronta el partido con la moral minada tras perder por un abultado 2-6 frente al Valdepeñas y deseoso de sumar puntos. A buen seguro planteará un partido serio en su visita a la Ciudad de Los Dólmenes: «Frente al Tenerife será un partido clave, donde si pierdes estás abajo y si ganas estás arriba», recalca el ala-pívot blanquiverde.

«Llevamos varios meses entrenándonos para plasmar un buen juego en la pista, pero los resultados y la suerte no estuvieron de cara», se lamenta Dani Aguilera. La victoria del otro día no podía llegar en un mejor momento. Con la moral por las nubes, los pupilos de 'Moli' afrontarán dos jornadas consecutivas en casa con el apoyo de su afición, con una idea clara en la cabeza, como reconoce Aguilera: «Ganando ahora dos partidos en el Argüelles y, si pudiéramos rascar algo fuera, estaríamos arriba en el inicio de Liga, que es donde queremos estar», apunta Dani Aguilera, quién subraya que en el Argüelles «debe ser un fortín donde no se pueden escapar muchos puntos».