La cuota de la Jornada… por Marathonbet

La temporada echa el cierre con el partido del año. Los dos mejores equipos del curso, Juventus y R. Madrid, se dan cita en el Millennium Stadium de Cardiff. El equipo de Allegri busca romper su particular maldición europea (las cuatro últimas finales del equipo Juventino se saldaron con derrota); los de Zidane, ser el primer equipo de la nueva era en ganar dos Champions consecutivas. El partido tiene todos los condimentos necesarios de una final: el mejor ataque - 32 goles del R. Madrid - frente a la mejor defensa - 3 goles recibidos de la Juventus en 12 partidos; reedición de la séptima, Khedira e Higuaín frente a su ex equipo, Buffon y Cristiano en su particular lucha por el balón de oro, Ramos y su mística en las finales, el año de Isco, Alves frente al reto de su 38º título…

¿Perderá la Juventus su quinta final consecutiva? Que el R. Madrid gane el partido en 90 minutos se paga a 2,74 a 1 en Marathonbet, que levante el trofeo a 1,94 euros por euro apostado. 1,92 que lo hagan los italianos.

Benzema, Cristiano e Isco/Bale contra la BBC bianconera: Bonucci, Barzagli y Chiellini. Que los blancos consigan al menos un gol en cada mitad tiene un valor de 4,10 a 1. Que sea Ronaldo quien abra el marcador se paga a 5,10 euros por euro.

¡Y mucho más! Una tarjeta amarilla al menos para Casemiro multiplica tu apuesta por 2,15; 3 o más fuera de juego de la Juventus, 1,80 euros por euro. Apuesta en la final de Champions aquí.

El Zoom

Tras la fatídica noticia del expiloto Hayden vuelve el Mundial de Motociclismo, que hace parada en el circuito de Mugello, circuito que desde 2010 solo conoce victorias españolas (5 de Jorge Lorenzo en los últimos 6 años). Un renqueante Rossi tras su caída en la última vuelta en Le Mans luchará por su décimo triunfo en La Toscana. La victoria de Il Dottore tiene una cuota de 3,25 a 1, exactamente la misma (3,25 euros) que el actual del mundial Viñales. Pedrosa, que lleva 3 carreras sin bajarse del podio, tiene una cuota de 9 euros; una victoria del actual campeón Márquez multiplica tu cantidad apostada por 4,25 euros.

Apuesta aquí

¿Aún no tienes cuenta en Marathonbet? Aprovéchate entonces de nuestro bono en exclusiva. Ve a Marathonbet.es Deposita YA 60 euros insertando el código BONOSUR y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.

¡Apuesto a que no te lo esperabas!

Síguenos en nuestras redes sociales.

Follow @marathonbet_es

*Cuotas y mercados sujetos cambios.

*+18 | Juega con responsabilidad.