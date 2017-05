El Costa del Sol Match Play se decide hoy sin españoles en liza

Mijas. No pudo ser. La actuación de Pablo Martín Benavides ha sido para quitarse el sombrero, pero hoy no estará en la jornada final del Andalucía Costa del Sol Match Play 9. El malagueño se ha dejado la piel hoy, y se marcha contento. Y no es para menos.

Ayer tarde Martín era el único español en competición. Después de los primeros duelos (dieciseisavos) en formato ‘match play’, era la esperanza española. Por la mañana no dio respiro al holandés Maarten Lafeber. Pablo se ponía con -4 (dos ‘birdies’ y un ‘eagle’) en siete hoyos. El partido finalizaba en el hoyo 7 por 3 y 2. Por la tarde, en octavos, tras un peleadísimo duelo con el irlandés Gavin Moynihan, caía en el cuarto hoyo del ‘play-off’.

Tampoco han logrado seguir en el torneo Carlos del Moral ni Scott Fernández, aunque ellos perdían en la ronda matutina de dieciseisavos. Del Moral, valenciano afincado en Málaga, cedía ante el francés Víctor Pérez. La jornada final de este Andalucía Costa del Sol Match Play 9 arranca hoy con los cuartos de final a las 8.00.