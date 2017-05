Plaza advierte a Musli y no entiende que la afición no llene el Palacio

A 24 horas del estreno de su equipo en los ‘play-off’ de la Liga ACB ante el Iberostar Tenerife, Joan Plaza tensionó el ambiente para que nadie se relaje, ni su equipo ni la afición.

El técnico mandó un mensaje directo y claro a los aficionados al lamentar que el pabellón no esté lleno ya, algo que sí sucederá en el choque que se jugará en Tenerife. «Tras la temporada que se ha hecho no entendería que los aficionados no viniesen para irse a la playa. La gente no puede esperar a la siguiente eliminatoria, porque el equipo la necesita ya», dijo.

Pero no sólo la grada fue objeto de las críticas del técnico, también uno de sus jugadores, Musli, lejos de su mejor forma. «Espero que esté a un buen nivel. Confío en ello y lo necesito. Hemos intentado meterlo en una buena dinámica, pero necesitamos algo más de él. Debe dar ese paso, jugar cabreado conmigo o con el que sea, porque el equipo no puede echar mano siempre de los otros ‘5’ o hacer pruebas. El tiempo de las probaturas se acabó, y que dé algo más en defensa también», afirmó.