Malestar en el colectivo de pescadores por la falta de rampas para botar sus barcos

Málaga es una provincia que cuenta con más de doscientos kilómetros de costa,y a pesar de esto dispone de una sola rampa de varada de barcos y, por si fuera poco, de pago. Una rampa de varada es el medio con el que cuentan los pescadores que carecen de atraques para poder echar sus pequeñas embarcaciones al agua. De unos años a esta parte, se han venido cerrando y mermando los servicios de rampas públicas y zonas de varada en toda la costa malagueña, a pesar de lo que establece el artículo 31.1 de la ley 22/1988 de 28 de julio de Costas. «La utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita, para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquel, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros, actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas por la ley».

Esta circunstancia ha provocado que los amantes de la pesca submarina o con cañas que disfrutan de su pasión por medio de sus barcos de pequeñas dimensiones, se enfrenten a una odisea cuando quieren realizar la varada de sus embarcaciones en las diferentes playas malagueñas. Y es que a fecha de hoy, la rampa más cercana para poder botar un barco está en Algeciras (Cádiz).

Medios de varada existen, pero están pensados para operaciones puntuales de varada y, por esta misma puntualidad, para acceder a ellos hay que desembolsar cantidades desorbitadas, estando sólo al alcance de economías muy pudientes, por lo que son descartados por la mayoría de usuarios. Varios puertos de la provincia, como es el caso del Puerto de Cabopino, han eliminado este servicio de rampa, aunque existe la voluntad de reabrirla, aún no hay nada en firme.

Alberto Tudela, pescador y presidente del Club Deportivo Málaga Pescasub, ha solicitado el acceso a la rampa del puerto de Estepona, la cual está concedida en exclusiva a su escuela de vela. Hasta el momento, no ha sido posible llegar a ningún tipo de acuerdo, ya que el Real Club Naútico de Estepona se ha negado en firme, a pesar de la existencia de una rampa, alega que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía le ha otorgado su uso de manera exclusiva al club de vela. Tudela se refirió así a este asunto. «Esto es una carrera de fondo, no vamos a rendirnos hasta conseguir lo que consideramos un derecho, en especial, en una provincia como Málaga con un mar del que los pescadores con menos medios no podemos disfrutar. No cesaremos hasta conseguir una rampa de varadero, como existe en la amplia mayoría de provincias costeras de nuestro país», aseguró

Por el contrario, algunos ayuntamientos, como es el caso del de Marbella, empiezan a hacerse eco de las demandas de los pescadores, y estudian la propuesta hecha por el C.D. Málaga Pescasub de adecuación de una zona de playa como zona de varada, si bien, sigue haciéndose esperar una respuesta en positivo.

Son muchos los propietarios de embarcaciones que necesitan el acceso de estas instalaciones; desde clubes de buceo, de pesca submarina y motos acuáticas, pero hasta el momento, en la provincia de Málaga o tienes un barco en un pantalán, o tienes que arrastrarlo por las playas para poder botarlo al mar. Si tienes medios, puedes disfrutar del mar en tu embarcación cómodamente, si no dispones de ellos, en nuestra provincia a día de hoy, no existe alternativa.