Milagro de Fernando Alonso en Montmeló

No podía ser otro día que el día de la Virgen de Fátima, en el que los católicos conmemoran el milagro de una aparición celestial a tres pastorcillos, cuando Fernando Alonso lograra una de las actuaciones más perfectas que se le recuerdan. El piloto asturiano saldrá séptimo en la carrera de hoy, tras cuajar una clasificación en la que recordó a otros tiempos, cuando pilotaba un Fórmula 1 de verdad y no un monoplaza que en cualquier momento puede saltar por los aires. El español no sólo ha igualado la mejor clasificación en su segunda época defendiendo los colores de McLaren, sino que además lo ha hecho ante el enfervorecido público español que es, en palabras del propio Alonso, en parte responsable de esta actuación. Alonso ha demostrado más de una vez que la lógica, esa fuerza que lleva la razón por encima del corazón, no es más que un arma para ganar discusiones. La igualdad entre los pilotos permitía a Alonso creer que sí podía. La afición se volvía loca, y tenía motivos: Alonso había pasado por primera vez en 2017 al ‘top 10’ de la parrilla.

Mientras tanto, Lewis Hamilton consumaba la ‘pole’ número 64 de su carrera deportiva (en Mónaco puede igualar a su ídolo Ayrton Senna) por apenas media décima sobre Sebastian Vettel.