ALGO MÁS QUE LA SEMIFINAL

Convendría aparcar un poco la semifinal europea y madrileña y poner un poco de atención al tramo final de la Liga. Existen más partidos y más equipos y muchas ilusiones en juego a lo largo y ancho del fútbol español. Ahí está el Barcelona, agazapado a la espera de un pinchazo madridista; ahí está el Sevilla dolorido por su derrota en La Rosaleda que le va a costar esa tercera plaza que perseguía; por abajo se están jugando el descenso a una carta el Sporting y el Leganés con el Deportivo temblando&hellip Y del Málaga, nuestro Málaga, qué decir: increíblemente transformado, no parece el equipo que venía siendo. Como el propio Míchel dice, tanto cambio no es posible por parte sólo del entrenador. Como escribí la semana pasada, han sido varios los conceptos a tener en cuenta, aunque haya que reconocer que el técnico ha tenido mucho que ver. Lo más gratificante es que, así, se podrá programar la próxima campaña con tiempo&hellip y buena vista. Y, naturalmente, una disposición económica que no obligue a deshacer el equipo del que ahora disfrutamos.

Esta noche ya tenemos la otra semifinal europea que indirectamente nos afecta. Mañana, &lsquoel partido del siglo&rsquo pese a la clara ventaje blanca; pasado mañana, el otro sueño europeo, el del Celta. Y el domingo, resolución de algunas cosas y, si no hay sorpresa mayúscula, todo listo para que La Rosaleda sea escenario siete días después de un partido que tendrá &lsquocola&rsquo, sea cual sea el resultado. Mientras tanto, en la planta de abajo, el Levante juega ya con aires de Primera y seguramente lo hará también el Girona, acosado de cerca por el Getafe. Y el Cádiz, único equipo andaluz en danza, posiblemente sea capaz de mantenerse en el grupo de promoción para el ascenso. De modo que, entre los de arriba y los de abajo, nos queda un mes de mayo florido y hermoso&hellip o doloroso, según les vaya a los encartados.