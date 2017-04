Cuando la Fórmula 1 llega a Baréin, significa un cambio de escenario total. El desierto, las temperaturas extremas y la disputa de la prueba comenzando de día y terminando de noche hacen de este gran premio algo especial, pero posiblemente todo esto ha quedado en segundo plano tras el anuncio de Fernando Alonso de que disputará las 500 Millas de Indianápolis y, como consecuencia y dado que se corre el mismo día, se tendrá que saltar el icónico Gran Premio de Mónaco. Esta maniobra parece ser la última carta que a Honda le quedaba para tratar de contentar al español y retenerlo en un proyecto que después de tres años es un auténtico fracaso. No debemos olvidar que la prueba americana es la carrera más conocida y mediática del mundo del motor, sobre la que siempre ronda un halo de leyenda por sus peculiaridades, de las que se han escrito cientos de historias y rodado muchas películas. El español ya ha comprendido que pasar a la historia por una carrera cargada de títulos en la Fórmula 1 no va a suceder y por ello está buscando objetivos que nos hagan recordarlo como unos de los ‘grandes’. Y para ello, tras hacerse con dos campeonatos del mundo de Fórmula 1, debe ganar la Indy 500 y las 24 horas de Le Mans, un hito que sólo Grahan Hill hasta el momento ha conseguido. No lo tendrá fácil Alonso. El oval americano es difícil y peligroso, por lo que el reto al que se enfrenta quizá sea de los mas difíciles de su carrera y demuestra el talante ambicioso del asturiano, y me atrevo a decir que tras la aventura americana la próxima historia seguirá en Le Mans 2018 con Porsche.

Mientras todo esto acontecía entre bastidores, la carrera en Baréin nos deparaba las primeras vueltas más bonitas y competidas de los últimos cinco años, con el apunte de la primera ‘pole position’ para el recién llegado Valtteri Bottas, que lograba arrebatársela por dos milésimas a un Hamilton al que se le nota un poco sobrado. Y aquí puede volver a darse la situación de la pasada temporada, sólo que en esta ocasión el inglés no está luchando solamente contra su compañero de equipo. Los Ferrari, definitivamente, han dado un paso adelante y están muy cerca de Mercedes. No a su mismo nivel, pero símuy próximos.

Al contrario que en los entrenos, Bottas se hundió en carrera, manteniendo un ritmo indecente para llevar un Mercedes. Y eso, junto a la mejor estrategia de los italianos, hizo posible una nueva victoria de Sebastian Vettel, que está conduciendo como cuando ganó los cuatro campeonatos con Red Bull; es decir, impecablemente. Hamilton apretó al final muchísimo, pero el alemán controló en todo momento la situación, lo que da idea del progreso de su Ferrari, no así su compañero Raikkonen, que terminó en un cuarto lugar totalmente fuera de la lucha. Y es que un recambio por alguien con sangre más joven se está pidiendo a voces en la marca del ‘cavallino rampante’.

Y de los españoles, Sainz chocaba con el canadiense Stroll, en una maniobra discutible que le acarreará una sanción de tres posiciones en la parrilla de la próxima carrera, y Alonso volvía a abandonar de nuevo por un fallo de su motor Honda, una situación que, por lo reiterativa, roza el más absoluto de los ridículos, tanto que ni tan siquiera lograron tomar la salida al coche de su compañero Vandoorne.

Hasta Rusia.