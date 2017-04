EL ADIÓS DE LOS TÉCNICOS

La Liga está que arde. Más bien la temporada, con la final de la Copa del Rey pendiente todavía, con la resolución de los cuartos de final de la Champions entre esta noche y mañana, y con el sueño de un Celta exprimiendo sus posibilidades en la Liga Europa (antes Copa de la UEFA). Y todo a un ritmo endiablado que no deja margen para el error ni siquiera para las celebraciones. El Real Madrid y el Barcelona se juegan el título mientras que Osasuna, el Granada y el Sporting queman sus últimos cartuchos en busca de la salvación. La emoción, el apasionamiento y el vergonzoso comportamiento de mucha gente se extienden por muchos campos como un reguero de pólvora y, en fin, quedan por delante muchos días de incertidumbre, de lamentaciones y de celebraciones por los fracasos o éxitos conseguidos.

Y se da el caso de que en momentos tan cruciales tres equipos que funcionaban casi a la perfección se han venido abajo y, como sea, tratan de levantar cabeza. Son Barcelona, Sevilla y Las Palmas, tres equipos cuyos entrenadores se dieron demasiada prisa en anunciar que no seguirán la próxima temporada. Por casualidad, posiblemente, los jugadores, siendo los mismos en los diversos equipos, parecen otros. Luis Enrique se va (me parece) huyendo de la quema; Sampaoli, porque le selección argentina está llamando a su puerta, y Quique Setién, porque algo debe funcionar mal en su relación con el club canario. Y paso por alto la situación del Atlético de Madrid, cuyo espectacular bajón coincidió con rumores que alejaban a Simeone del Manzanares. El último runrún, que alimenta el deseo del &lsquoCholo&rsquo de estrenar el nuevo Metropolitano, vuelve a &lsquocoincidir&rsquo con el buen momento del equipo rojiblanco. Coincidencias o vayan ustedes a saber&hellip Por lo que al Málaga respecta, es lamentable que los jugadores no acaban de darse cuenta de que ahora es el momento de recuperar posiciones y el prestigio perdido a lo largo de la Liga.