Mbappé no sufre de vértigo

MADRId. Borussia Dortmund y Mónaco olvidaron el atentado al autobús del equipo alemán y se dedicaron a hacer lo que mejor saben. En sintonía con dos aficiones hermanadas, dieron una auténtica exhibición de fútbol ofensivo en la que los franceses, habituales ganadores en este tipo de festines, se llevaron el gato al agua.

B. DORTMUND 2 MÓNACO 3 Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Ginter, Sokratis, Schmelzer (Pulisic, min. 46), Weigl, Bender (Sahin, min. 46), Guerreiro, Dembélé, Kagawa y Aubameyang. Mónaco: Subasic, Touré, Glik, Raggi, Jemerson, Fabinho, Moutinho, Silva (Dirar, min. 66), Lemar, Mbappé y Falcao (Germain, min. 85). Goles: 0-1, min. 19: Mbappé. 0-2, min. 35: Bender, en propia puerta. 1-2, min. 57: Dembélé. 1-3, min. 79: Mbappé. 2-3, min. 84: Kagawa. Árbitro: Nicola Rizzoli (Italia). Amonestó a Sokratis, Ginter, Jemerson, Lemar, Dirar y Subasic. Incidencias: Partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Signal Iduna Park 22 horas después de lo previsto por un atentado al autobús del Borussia Dortmund.

Lo hicieron de la mano de un Mbappé que hizo dos goles al Manchester City en octavos y firmó un nuevo doblete en la ida de cuartos. La reacción del Signal Iduna Park fue insuficiente ante un equipo que juega sin retrovisor. Los monegascos han dado el primer golpe.

Como una bestia esperando el momento en el que su cazador bajara la guardia. Así comenzó el Mónaco su eliminatoria frente al Dortmund. El conjunto de Leonardo Jardim no sólo es un equipo que ataca, sino que sabe cuándo hacerlo. Cedió la iniciativa en los primeros minutos al cuadro de Thomas Tuchel y devoró el encuentro a base de grandes gotas de talento. La mayoría las puso Mbappé. La joven joya del fútbol francés cazó un balón al espacio para provocar un penalti que marró Fabinho. No fue suficiente y tres minutos más tarde, en el 19, abrió el marcador con lo que podía, con el muslo. El Mónaco puso la eliminatoria patas arriba en apenas 45 minutos y con un 34% de posesión, un show de velocidad que su rival necesitaba frenar de inmediato. Los de Tuchel entraron en la guerra y creyeron en el intercambio de golpes. La vuelta promete de nuevo emociones fuertes. Borussia y Mónaco no saben jugar a otra cosa que no sea el fútbol a pecho descubierto.