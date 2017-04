Alonso quiere la triple corona

Ya que las opciones de ser tricampeón del mundo de Fórmula 1 se alejan cada vez más, Fernando Alonso va a buscar el más difícil todavía: conquistar la Triple Corona (GP de Mónaco, 24 Horas de Le Mans y 500 Millas de Indianápolis). McLaren lo anunció ayer y nadie se lo podía esperar: regresan a la mítica prueba de Indy 38 años después y lo harán con Alonso al volante.

La escudería británica y el piloto español han tomado una decisión muy compleja, por fechas. Alonso no disputará el GP de Mónaco, una de las pruebas clásicas y que todo corredor quiere disputar en la Fórmula 1. En su lugar, competirá en una de esas carreras marcadas en rojo incluso para los que no siguen el campeonato completo de IndyCar. El 28 de mayo se disputarán las dos pruebas y Alonso ha decidido renunciar a la del Principado en favor de la cita en Indiana.

«Estoy enormemente emocionado por disputar las 500 Millas de Indianápolis de este año con McLaren, Honda y Andretti Autosport. Es una de las carreras más famosas del calendario mundial, rivalizando sólo con las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco, y por supuesto me sabe mal no disputar la carrera de Mónaco, pero será el único gran premio que me perderé este año, y estaré de vuelta en el McLaren-Honda a principios de junio para disputar el Gran Premio de Canadá», afirma el español. El sustituto de Alonso para Mónaco no se conocerá hasta días antes de la disputa de la prueba, pero el nombre de Jenson Button, retirado desde la pasada campaña para ejercer labores de embajador y probador, está encima de la mesa.

Sólo hay un piloto en la historia que conquistó el GP de Mónaco de Fórmula 1, las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans: Graham Hill. El bicampeón de Fórmula 1 en los años 60 es el único que logró ganar en tres de las pruebas en las que todo piloto quiere triunfar, pese a que cada circuito y cada monoplaza tienen sus propias características.

No parte como favorito

Confirmada ya su presencia en Indianápolis y, aunque no parte como favorito, sólo le queda un sueño por delante: Le Mans. «No sé cuándo voy a correr en Le Mans, pero intentaré hacerlo algún día. Sólo tengo 35 años... tengo mucho tiempo para eso», dice.

Para Alonso no será un reto fácil competir en un óvalo como el de Indy, como él mismo admite. «Nunca he pilotado un IndyCar antes y tampoco he conducido en un ‘super-speedway’, pero estoy seguro de que voy a adaptarme rápidamente. He visto muchas carreras de IndyCar por televisión y a través de Internet y está claro que se requiere de una gran precisión para correr muy cerca de los otros coches a 354 km/h. Volaré a Indianápolis directamente desde Barcelona después del Gran Premio de España y entrenaré con nuestro McLaren-Honda-Andretti en Indianápolis desde el mismo 15 de mayo», avanza el español.