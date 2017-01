Sunderland y Peterhansel se adjudican el Dakar

madrid. A diferencia de otros años, ha habido que esperar a los últimos y normalmente irrelevantes kilómetros para confirmar los podios y resultados finales del Dakar 2017. En motos, coches, quads y camiones estaba todo prácticamente hecho, pero no confirmado al cien por cien. Así, aunque el británico Scott Sunderland -queda claro que este ha sido un Dakar en el que los menos favoritos se han reivindicado-tenía más de media hora con Walkner en la clasificación de motos, no así pasaba entre Farrés y Van Beveren, con menos de un minuto de distancia. El español sacó fuerzas de flaqueza para imponerse al francés con una táctica bien simple: no separarse de su rueda hasta la meta.

En coches, poco queda por decir de Stéphane Peterhansel. El galo ha bebido por decimotercera vez en su amplia carrera deportiva, que comenzó hace 30 años, el champán de vencedor del Dakar, séptima en la categoría de coches. Ni todo un Sebastien Loeb (campeón del mundo de rallies), que ha luchado a brazo partido con su compañero hasta los últimos kilómetros (de hecho, ganó la etapa final), ha podido con el empuje de un joven de 51 años, que se niega a colgar el mono para descansar tras tantos éxitos.