Zacarías M. de la Riva: «A los compositores también nos encasillan, desde 'Tadeo Jones' hago más animación» El compositor estrena esta noche en el MOSMA la suite de la segunda entrega de la película de animación antes de que llegue a los cines REGINA SOTORRÍO Miércoles, 5 julio 2017, 17:22

Dice que su misión es "manipular los sentimientos" de quienes ven la película. Un abrazo entre un padre y un hijo no se entiende igual con un piano melódico de fondo que con unas cuerdas desafinadas. La historia cambia. En un nivel subconsciente, acompaña al espectador a través de la evolución de los personajes, dando pistas en forma de notas sobre el rumbo que tomarán. Es una de las herramientas que permite la música y que Zacarías M. de la Riva domina a la perfección. El compositor ha dejado su firma sonora en películas de terror ('Hierro'), de ciencia ficción ('Autómata') y en melodramas ('La mujer del anarquista'), pero desde que 'Tadeo Jones' se cruzó en su vida se le multiplican las propuestas de animación. Porque, según dice en el segundo encuentro del día del Movie Sscore Málaga (MOSMA), "a los compositores también nos encasillan".

Esta noche en el Teatro Cervantes, a partir de las 20.30 horas, se estrenará la suite de la segunda parte del filme de animación, antes incluso de que llegue a la gran pantalla. Avanza que la música de 'Tadeo Jones 2' "sigue la estela" de la primera parte. Vuelve a los leitmovit que ya creó entonces y añade otros nuevos para personajes recién llegados. La saga de animación le permite trabajar "a lo John Williams, a lo clásico", con temas orquestales y que identifican situaciones y personajes. Así, afirma, "haces que la historia fluya mejor". En cualquier caso, reconoce que si de alguien "bebe" la música de 'Tadeo Jones' es de Alan Silvestri ('Regreso al futuro', 'Van Helsing').

El trabajo para la historia de aventuras le llegó tras un 'no' de Roque Baños para el corto de animación que le dio origen en 2004. "Él no podía y me recomendó a mí. Cuando lo vi me encantó", declara. Se trata de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, "y de ir puerta por puerta dejando tu música, no pierdes nada por hacerlo". De esa forma accedió a Gabe Ibáñez, por un DVD que dejó a un productor seis años antes de que le llamaran para la banda sonora de 'Hierro'. Admite que las películas de terror, un género que cultivó mucho en sus inicios, son "para disfrutar porque puedes experimentar y tocar cosas extrañas".

De 'Hierro' saldrían muchos encargos de publicidad para Ibáñez ("con los que me los he pasado muy bien") y sobre todo 'Autómata', con Antonio Banderas como protagonista. Es uno de "sus grandes proyectos", su primera ciencia ficción y un trabajo en el que se sintió "muy cómodo".

Aunque cree que lo mejor "sería subirse al barco cuando zarpa", lo cierto es que pocas veces entra en una producción antes del rodaje. Crea a partir del producto prácticamente terminado. "Y tienes que hacer el mejor trabajo con lo que te proporcionan", concluye.