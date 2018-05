El CAC visibiliza a Rose Wylie a sus 84 años de edad Fran Acevedo La artista británica, descubierta por el mundo del arte hace una década, vuelca sobre el lienzo imágenes de su entorno con una pretendida torpeza REGINA SOTORRÍO Viernes, 4 mayo 2018, 14:22

Su profesor de arte le advirtió que una mujer nunca llegaría a ser buena artista. Se dedicó entonces a la enseñanza y, sobre todo, a sus tres hijos. El comienzo de la historia resulta familiar, el relato común de muchas mujeres artistas que renunciaron a crear por las ataduras sociales y familiares. Pero Rose Wylie ha conseguido cambiar el final. Cuando los niños crecieron, volvió a estudiar, a pintar y a hacer pequeñas exposiciones en el sur de Reino Unido. La eligieron entonces como representante de su país en la exposición 'Women to watch' del National Museum of Women in the Arts de Washington. Y el mundo del arte la descubrió. Era 2010 y tenía 76 años. Hoy, con 84, Rose Wylie (Kent, Reino Unido. 1934) inaugura su primera exposición en España en el CAC. No está en Málaga, problemas físicos le impiden viajar, pero sí las 29 pinturas de gran formato que hablan por ella.

'Hullo, Hullo...' descubre hasta el 9 de septiembre a una artista en contra de las corrientes establecidas, «que no pinta de forma elegante sino con una torpeza voluntaria», especifica Fernando Francés, comisario de la exposición. Rose Wylie captura imágenes de su entorno, de lo que ve en el cine, en la televisión o a través de su ventana, y las retiene como un archivo en su cerebro. Luego, frente al lienzo en blanco, las suelta «de una manera brutal», con un desgarro similar al del 'art brut', pero con influencias también del arte primitivo y de la infancia. No cuida el detalle, no evita las huellas de sus manos cuando pinta con ellas, ni oculta las correcciones a la obra. Es una falta de delicadeza pretendida que le nace de forma natural, «tal y como pintaría un niño».

Con esa pintura espontánea, no obstante, reflexiona sobre la moda, el deporte, el cine, la estética, la verdad y la posverdad, los mass media... Su pincelada tiene una gran carga expresionista, pero su contenido bebe del pop. Ella encuentra la inspiración en la vida cotidiana. Está en el mismo título de esta retrospectiva, una expresión de saludo corriente y la manera que tiene de comenzar su programa de la BBC Graham Norton ('The Graham Norton Show'). 'Hullo Hullo' se cuela en varias piezas de esta muestra, a veces incluso escrito sobre la pintura. Sucede en 'Hullo, Hullo, Following-on After the News', donde retrata a una estilizada figura femenina que parece saltar, tal y como sucede en la intro de ese magazine televisivo. Esa imagen volverá a aparecer en 'Six Hullo Girls' y 'Hullo Hullo, Black Ink'.

Wilye aborda así de forma sutil los cánones de belleza y la imagen de la mujer. En la televisión y también en el cine. La artista dedica una serie a las películas 'Julieta' y 'Volver' de Pedro Almodóvar. En el primer caso, lo deja claro en las letras que acompañan a la pintura a modo de subtítulo; en el segundo pone sus ojos en la protagonista, en Penélope Cruz ('Sitting on a bench with border' y 'Sitting on bech, red shadow') no a modo de retrato -de hecho no la nombra- sino como icono de belleza estereotipada. Se declara admiradora de Nicole Kidman y la pinta estilizada y elegante, con el mismo vestuario que llevó al estreno en Cannes de 'The paperboy' en el cuadro 'Black Strap'.

Su mirada sobre el deporte ocupa la zona central. «Pero no como crítica sino desde el concepto de representación de una estética y de valores. ¿Por qué todos son deportistas masculinos?», plantea Francés. En 'Yellow strip', de casi ocho metros de largo, pinta a Ronaldinho, «con cola y sus famosos pases hasta sin mirar», se lee en la nota de prensa.

Pero hay más. Los recortables, los anuncios publicitarios, los animales (sobre todo los corrientes: un pájaro común, una rana...) y hasta la guerra que le tocó vivir siendo una niña están también presentes en esta selección de su trabajo de los últimos 25 años, con piezas inéditas creadas el año pasado. «Y cuando un artista por encima de los 70 y 80 años es capaz de hacer cosas absolutamente novedosas en el circuito del arte hablamos de un genio», sentenció Francés.