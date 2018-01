La verdadera Generación Z La nueva versión de ‘Mazinger’ llega a la gran pantalla para felicidad de espectadores cuarentones que todavía conservan el impacto «emocional y visual» de la serie original de los 70 FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Lunes, 22 enero 2018, 00:44

Supuestamente agrupa a los nacidos con el cambio del milenio. Pero hay otra Generación Z. Son los que ahora andan por los cuarentaytantos y asistieron en directo a una auténtica revolución en la pequeña pantalla de finales de los setenta con el estreno de ‘Mazinger Z’. «Para los que éramos entonces niños fue un impacto tremendo porque pasamos de la candidez de ‘Heidi’ a la acción, la violencia y los diseños de aquellos robots», apunta el dibujante y crítico de cómics Pepo Pérez que, como buena parte de los entrevistados en este reportaje, no puede evitar una repentina conexión con la patria de la infancia en cuanto escucha la palabra ‘Mazinger’, del que se cumplen cuarenta años de su estreno en España en 1978. Un aniversario revitalizado por el estreno el pasado viernes en gran pantalla de la nueva versión que rescata a Koji Kabuto y a su invencible robot creado con aleación Z.

«Lo recuerdo como un choque emocional tremendo, aunque si revisitas la serie ahora –casi todos los episodios están colgados en Youtube– su mensaje y fuerza visual sigue manteniéndose igual de fuerte», confiesa el guionista de cómics José Antonio Torres, ‘El Torres’, que enumera los descubrimientos de aquellos «dibujos animados con sabor a nocilla»: los enfrentamientos de Mazinger ante criaturas mecánicas cada vez más fieras, los gadgets que iba incorporando el robot para ganar a sus enemigos, unos personajes fascinantes a ambos lados del bien y del mar, y una animación que parecía infantil pero que atrapaba a los adultos.

Autores de cómics y cineastas como Martín Cuenca, Pepo Pérez, Natacha Bustos, El Torres y Susanna Martín ilustran el cambio que supuso pasar de ‘Heidi’ al robot

«Para toda aquella generación fue el primer contacto con el anime japonés y nos marcó», explica la dibujante Susanna Martín que asegura que salió «un poco rarita», porque por encima de cualquier diversión prefería irse con su vecino que tenía una figura de Mazinger «a jugar a las luchas de robots». Al choque visual y a la inteligente narración a lo culebrón, Pepo Pérez añade la muerte del abuelo de Koji en el primer episodio y esa historia de «venganza y violencia» que sorprendió a toda una generación de jóvenes alimentados por el buenismo de Disney. «Fue una revolución», admite el dibujante que cursaba 4º de EGB cuando se estrenó la serie. «Ya tenía buena mano y en clase comenzaron a pedirme dibujos de Mazinger hasta el punto de que empecé a cobrarlos a una peseta y así subvencionaba las chuches», recuerda Pérez, que se hizo también con toda la colección de cómics que Grijalbo publicó a partir de la serie televisiva.

Otro que no se perdía un capítulo era el cineasta Manuel Martín Cuenca, uno de los favoritos a los premios Goya de este año por su filme ‘El autor’. «Me ponía cada sábado delante del televisor 10 minutos antes de que empezara», confiesa el director que, no obstante, tiene una visión crítica de la serie ya que, con ojos de hoy día, resiste difícilmente un análisis de género. «He vuelto a ver algún capítulo y me ha parecido una serie con un gran contenido machista. Afrodita A siempre intentaba luchar y Mazinger Z venía a rescatarla, además de todos los clichés y mentiras sobre el bien, el mal y el poder que introducían en la mente de los niños», considera.

El meme de los ‘Pechos fuera’

En este debate también interceden las dibujantes Natacha Bustos y Susanna Martin que consideran que «el sexismo de la serie no hace más que demostrar que esta producción fue hija de su tiempo». Además, ambas coinciden en poner el acento sobre el personaje del Barón Ashler, que también era conocido como Barón Ashura ya que tenía media cara de hombre y media de mujer. «Es un villano maravilloso que podría catalogarse como uno de los primeros personajes trans del manga», asegura Bustos que, pese a no vivir por edad el estreno original de la serie, es una apasionada de la obra de Go Nagai –creador de ‘Mazinger Z’ en 1972–, del que destaca su pionerismo e innovación. Y recuerda que en el cómic original situaba a «Sayaka –y a su robot, Afrodita A– como igual a Koji a la hora de combatir al Doctor Infierno en los primeros tomos».

La nueva adaptación conserva el clasicismo de la serie Los amantes del clasicismo robótico de la serie original están de enhorabuena. La película animada recién estrenada en gran pantalla, ‘Mazinger Z Infinity’, conserva los elementos básicos de esta historia, comenzando por el personaje principal, Koji Kabuto, que tras diez años desde su última aventura ha dejado de pilotar su robot para convertirse en un científico. No obstante, la aparición de una gigantesca estructura enterrada bajo el monte Fuji obligará a Koji a regresar al Instituto de Investigaciones Fotónicas para sacar de su piscina a un Mazinger que conserva su apariencia primitiva, aunque algo modernizado.

Precisamente, Afrodita A es la protagonista involuntaria de uno de las polémicas sobre la serie con la famosa frase «pechos fuera» que hacía referencia a los misiles del robot y que en realidad fue una leyenda urbana porque nunca se dijo en pantalla. «Esto de los pechos es todo un antecedente de los memes», ironiza El Torres. El guionista malagueño también da con otra clave que convierte a Mazinger en un personaje mitológico para la cuarentona Generación Z. «Todavía arrastramos el trauma de aquel episodio doble en el que el Doctor Infierno se hace con la aleación Z y Mazinger queda vencido y flotando en el agua, y cuya segunda parte no pudimos ver porque TVE decidió cancelar su emisión por las protestas sobre la violencia de la serie», lamenta el autor que, como otros millones de infantes, se quedó compuesto y sin robot hasta que en 1993 Telecinco emitió todos los capítulos.

Una espina que muchos niños de cuarentaytantos se quitan ahora con sabor a revancha. «Que nos lo pongan en el cine es como que nos convoquen otra vez a todos delante de la televisión», sentencia El Torres.

LOS AUTORES

Pepo Pérez, iIlustrador y dibujante

Autor de la serie de cómics ‘El Vecino’ y profesor de la Universidad de Málaga.

Natacha Bustos, ilustradora y dibujante

Nacida en Ibiza en 1981, aunque criada en Torremolinos, donde despertó a los cómics.

Manuel Martín Cuenca, director de cine

El cineasta almeriense compite este año al Goya con ‘El autor’.

Susanna Martín, ilustradora y dibujante

Autora de la novela gráfica ‘Alicia en un mundo real’ y la antología de cómics ‘Enjambre’.

El Torres, guionista

Creador de Malaka Studio y guionista del cómic de ‘El Ministerio del Tiempo’.