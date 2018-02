¿QUIÉN SOY? ¿DE DÓNDE VENGO? ¿A DÓNDE VOY?

Laviebel es desde hace cuarenta años una compañía de teatro con sede en Granada, que ha abordado todos los géneros teatrales, desde el drama al cabaret, pasando por el teatro gestual y el clown y desde hace muchos años bajo la dirección de Emilio Goyanes. En esta ocasión. 'Carpe Diem', el espectáculo que, escrito, dirigido e interpretado por el propio Emilio Goyanes y programado en el Teatro Echegaray, dentro del 35 Festival de Teatro de Málaga. El espectáculo, con un solo intérprete que va asumiendo diversos personajes, unas veces con interpretaciones integrando gesto y voz y otros con solo gesticulación sobre voces en off. No son muy frecuentes estas prácticas en el desarrollo de la trama, pero hacen descender la calidad escénica en esos momentos y ello en contraste con la alta calidad que Emilio Goyanes imprime a la historia que narra con una variada y excelente interpretación del personaje de un hombre de teatro, cuya familia y él mismo vivieron, desde que en la década de los años treinta del pasado siglo, comenzando cuando unos falangistas requisaron un aparato de radio a su padre, este tenía 17 años, hasta la pérdida de su madre ya en este siglo. Es una amable y, a veces divertida narración de la poco equitativa evolución social del común de los españoles, desde la represión post victoria de los golpistas y los avances con el Seat 600, el 850 y el Símca 1.000 o las vacaciones en las residencias del sindicato vertical. Amable y tragicómica exposición de una memoria no tan lejana.